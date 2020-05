Nơi tự xưng 'Tịnh thất Bồng Lai' bị kiểm tra hành chính

Ông Liêu Văn Bùng, Phó chủ tịch UBND H.Đức Hòa, cho biết trong ngày 21.5, đoàn kiểm tra liên ngành của huyện đã tiến hành kiểm tra hành chính tại hộ bà Cao Thị Cúc (ấp Lập Thành, Hòa Khánh Tây, H.Đức Hòa, Long An). Đây là nơi mà ông Lê Tùng Vân (89 tuổi) đang đăng ký tạm trú và tự xưng nơi này là “ Tịnh thất Bồng Lai ”. Gần đây, ông Vân tự đổi tên thành “Thiền am bên bờ vũ trụ”.

Nơi này còn có khoảng 20 người đang tạm trú; có những hành vi, hình thức hoạt động tôn giáo và một số người tự xưng là tu sĩ. Ngoài ra có một số trẻ em cũng được cơ sở này gọi là “chú tiểu”.

Nơi được gọi là "Tịnh thất Bồng Lai" ẢNH: KHÔI NGUYÊN

Ngành chức năng đã kiểm tra tạm trú, hộ khẩu, giấy phép xây dựng, đất đai, vệ sinh bếp ăn tập thể và hoạt động tôn giáo ... “Trong tuần tới, đoàn kiểm tra sẽ họp bàn và có báo kết quả việc kiểm tra tại cơ sở này để có hướng xử lý, yêu cầu chủ hộ thực hiện đúng các quy định của pháp luật”, ông Bùng cho biết thêm..

Theo ngành chức năng H.Đức Hòa, cơ sở này không phải là chùa hay tịnh thất vì không có giấy phép hoạt động của cơ quan chức năng. Đây chỉ là cơ sở do một người từ TP.HCM xuống tự lập nên.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An cũng không công nhận và có thông báo khẳng định những người đang sinh sống và sinh hoạt tại đây không phải là tu sĩ phật giáo. Do đó, không liên quan đến sự quản lý của Giáo hội phật giáo Việt Nam tỉnh Long An.

Vì vậy, theo UBND H.Đức Hòa, thực chất ở đó là “biến gia thành tự” với khoảng 20 người từ nhiều nơi đến sinh sống và có nuôi một số trẻ em cơ nhỡ.