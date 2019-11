Cô gái khiến 'tịnh thất Bồng Lai' đại náo được cha mẹ cho ở lại tu

Chiều 4.11, “tịnh thất Bồng Lai” (tọa lạc ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, H.Đức Hòa, Long An ) tiếp tục đón rất đông khách đến thăm và chúc mừng 5 chú tiểu vừa hoàn thành cuộc thi “Thách thức danh hài” mùa 6. Trao đổi với những người xung quanh, được biết cha mẹ của Võ Thị Diễm My (20 tuổi) là bà Đoàn Thị Tuyết Mai (47 tuổi) và ông Võ Văn Thắng (46 tuổi, cùng ngụ P.Bình Hưng Hòa A, Q.Bình Tân, TP.HCM) đã đến gặp “thầy” nói lời xin lỗi; đồng thời hứa không “đại náo” lần nữa.

Đây cũng là tín hiệu vui, vì vậy lực lượng Công an xã Hòa Khánh Tây đã rời khỏi “tịnh thất”, không còn phải làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự xuyên suốt như nhiều ngày qua.

Tài sản bị đập phá không lớn

Theo một điều tra viên Công an H.Đức Hòa, kết quả điều tra ban đầu cho thấy số đồ đạc bên trong do nhóm người đập phá không đủ định lượng (từ 2 triệu đồng trở lên) để khởi tố hành vi hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản. Còn việc mất trộm tiền và viên đá vẫn còn đang chứng minh.

Riêng với hành vi cố ý gây thương tích cho “thầy” Nhị Nguyên đến nay vẫn chưa giám định để xác định thương tật. Theo quy định luật hình sự về hành vi cố ý gây thương tích phải có đơn yêu cầu khởi tố của bị hại, tỷ lệ thương tích 10% trở lên. Tuy nhiên, do nhóm đông người cố ý dùng vật cứng ném trúng vùng mặt nạn nhân có thể xem xét xử lý hình sự. Dấu hiệu xâm phạm chỗ ở cũng đã rõ.

Nguồn tin từ Công an H.Đức Hòa cho biết qua trích xuất camera và nhiều đoạn clip người dân chuyển giao đã chứng minh được người phụ nữ cầm miếng gạch ném thẳng vào mặt “thầy” Nhị Nguyên. Hình ảnh một số cá nhân đi theo ông Thắng vào phòng lục soát tìm cô Diễm My cũng nhận diện khá rõ, còn việc họ đi theo hỗ trợ hay làm gì khác cần phải xác minh thêm.

Quá trình lấy lời khai người có liên quan sẽ xác định ai chịu trách nhiệm chính trong đại náo “ tịnh thất Bồng Lai ” và hướng xử lý thế nào thì cuối tuần này Công an huyện sẽ báo cáo đầy đủ về UBND H.Đức Hòa và Công an tỉnh Long An.