Cô gái khiến 'tịnh thất Bồng Lai' bị đại náo đã xuất hiện

Cô gái nghi bị bắt cóc... đã xuất hiện

Sáng 1.11, chúng tôi trở lại “ tịnh thất Bồng Lai ” (tọa lạc ấp Lập Thành, xã Hòa khánh Tây, H.Đức Hòa, Long An), nơi từng bị một nhóm người đại náo để... tìm con gái.

Tiếp chúng tôi là một cô gái mặc đồ tu sĩ. Chưa kịp mở lời, cô gái này đã bảo: “Chắc mấy anh, mấy chú tới tìm hiểu về vụ ồn ào thời gian qua và hỏi thăm cô M. phải không? Cô M. đã làm việc với công an huyện để trình bày lý do vì sao cô rời khỏi nhà".

Khuôn viên "tịnh thất" Ảnh: Khôi Nguyên

“Tôi không có trốn đi khỏi nhà, trước khi đi tôi đã để lại thư nói là mình muốn được vào chùa tu. Trong bức thư tôi cũng ghi rất rõ tôi đã trên 18 tuổi, có quyền quyết định cuộc đời mình và đi tu hay muốn làm điều gì cũng được, miễn sao những điều đó không vi phạm pháp luật ”, chị M. nói.

Tiếp tục làm rõ vụ đại náo, mất tài sản

Cùng ngày, nguồn tin từ Công an xã Hòa khánh Tây cho biết đại diện hộ bà Cúc có đến công an xã đăng ký lưu trú cho chị V.T.D.M vào chiều 30.10.

Theo thông tin từ Công an xã Hòa Khánh Tây, đầu tháng 9.2019, thấy con gái đột ngột vắng nhà nên bà Đoàn Thị Tuyết Mai (47 tuổi) và sau đó là ông Võ Văn Thắng (46 tuổi, cùng ngụ P.Bình Hưng Hòa A, Q.Bình Tân, TP.HCM), cha mẹ của chị M., có đến Công an xã Hòa Khánh Tây gửi đơn trình báo con gái đi theo bạn đang sống trong một "tịnh thất" trên địa bàn xã.

Hai lần công an xã kiểm tra và xác minh, sau đó đều khẳng định không ai có tên V.T.D.M ngụ tại địa chỉ hộ bà Cao Thị Cúc (59 tuổi), còn có tên gọi khác là “tịnh thất Bồng Lai”. Tuy nhiên, trưa 21.10, do ông Lê Tùng Vân (88 tuổi, đăng ký tạm trú tại "tịnh thất") liên lạc cho ông Thắng nói sẽ cho gặp con. Ngày sau gia đình lên gặp và đề nghị con theo về nhưng cô gái tìm cách bỏ trốn khỏi nơi cư trú để ra Vũng Tàu.

Cho rằng "tịnh thất" cố tình che giấu và không hợp tác, khoảng 15 giờ 20 ngày 24.10, vợ chồng ông Thắng, bà Mai cùng nhiều người kéo vào “tịnh thất” lục soát, xảy ra xô xát, mất cắp tài sản.

Ông Trần Văn Lành, Chủ tịch UBND H.Đức Hòa, cho biết hiện cơ quan công an vẫn chưa xác định được người trực tiếp gây ra thương tích cho một người ở “tịnh thất Bồng Lai”, cũng như chưa xác định được nghi can trộm tài sản như lời khai của bà Cúc. Vụ việc đang được Công an H.Đức Hòa tiếp tục xác minh làm rõ.