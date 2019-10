Lộ diện hành tung nhóm người đại náo 'tịnh thất Bồng Lai'

Chiều 29.10, ông Trần Văn Lành, Chủ tịch UBND H.Đức Hòa (Long An), cho biết sau nhiều ngày thu thập chứng cứ liên quan đến vụ gây rối tại “ tịnh thất Bồng Lai ” (tọa lạc ấp Lập Thành, xã Hòa khánh Tây, H.Đức Hòa), Công an huyện đã báo cáo đầy đủ diễn biến. Hiện nay cơ quan điều tra vẫn tiếp tục củng cố làm rõ các cá nhân trực tiếp có hành vi gây rối

Về vụ việc này, UBND H.Đức Hòa cũng đã có báo cáo toàn bộ sự việc cho UBND tỉnh Long An

Có đơn trình báo tìm con gái

Theo báo cáo diễn biến sự việc của UBND H.Đức Hòa, ngày 9.9, Công an xã Hòa Khánh Tây tiếp nhận đơn yêu cầu giải quyết của bà Đoàn Thị Tuyết Mai (47 tuổi, ngụ khu phố 1, P.Bình Hưng Hòa A, Q.Bình Tân, TP.HCM) việc con ruột là Võ Thị Diễm My (20 tuổi) quen biết với Lê Thanh Huyền Trân (17 tuổi, ngụ ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, H.Đức Hòa) qua mạng xã hội . Chỉ vài ngày sau, Diễm My rời khỏi nhà nhưng không rõ đi đâu. Gia đình tự tìm hiểu, thì nghi con đã đến hộ của bà Cao Thị Cúc (59 tuổi, tự gọi là “tịnh thất Bồng Lai”) tại ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây.

Từ thông tin yêu cầu, ngày 25.9, Công an xã Hòa Khánh Tây tiến hành kiểm tra hành chính tại hộ bà Cúc. Thời điểm công an làm việc ở đây có 9 nhân khẩu gồm bà Cúc, Lê Thanh Kỳ Duyên (26 tuổi), Lê Thanh Nhị Nguyên (21 tuổi), Lê Thanh Huyền Trang (27 tuổi), Lê Thanh Bảo Nghi (5 tuổi), Lê Thanh Minh Triết (5 tuổi), Lê Thanh Pháp Vương (4 tuổi), Lê Thanh Huyền Trân (17 tuổi), Lê Thanh Hoàn Nguyên (28 tuổi) đang cư trú đúng theo sổ hộ khẩu do công an xã cấp . Trong lúc này còn có Lê Minh Quân (14 tuổi, ngụ P.Tân Quý, Q.Tân Phú, TP.HCM) chưa đăng ký, nên chỉ đề nghị bổ sung. Nhân vật mà gia đình bà Đoàn Thị Tuyết Mai cần tìm là Diễm My hoàn toàn không có mặt ở đây.

Ngày 5.10, Công an xã Hòa Khánh Tây lại nhận đơn trình báo và đề nghị giúp đỡ tìm con của ông Võ Văn Thắng (46 tuổi, cha Diễm My). Tuy nhiên công an xác đinh cô gái này không có mặt tại hộ bà Cúc (“tịnh thất Bồng Lai”).

Hơn 2 tuần sau, ngày 21.10, ông Lê Tùng Vân (78 tuổi, tạm trú tại hộ bà Cúc) gọi điện thoại cho ông Thắng nói sẽ cho gặp Diễm My, nhưng không được đưa về. Hôm sau, ông Thắng tìm đến “tịnh thất Bồng Lai”, được gặp con bên trong nhà và khuyên nên về nhà. Lợi dụng lúc mọi người nói chuyện, cô gái liền bỏ trốn khỏi địa chỉ này, và chưa xác định đi đâu.

Bực tức không đưa được đứa con rời khỏi “tịnh thất Bồng Lai”, khoảng 15 giờ ngày 24.10, vợ chồng ông Thắng cùng người thân gồm: Đoàn Cử (49 tuổi), Đỗ Quang Trường, (18 tuổi), Đoàn Tiểu Phụng, (20 tuổi), Nguyễn Thị Vi (23 tuổi), Đỗ Hoài Nam (57 tuổi), Đoàn Hữu, (45 tuổi), Đoàn Thị Nhi (51 tuổi), Phạm Xuân Lập (59 tuổi), Đoàn Thị Nhịn (57 tuổi, cùng ngụ TP.HCM) và gần 10 nam nữ (chưa rõ quan hệ) thuê xe chạy đến “tịnh thất Bồng Lai” lục soát tìm Diễm My, nhưng không có kết quả.

Do tự ý đưa người tới lục soát phòng ở, có hành vi gây rối nên giữa nhóm vợ chồng ông Thắng và những người trong hộ bà Cúc xảy ra lớn tiếng xô xát lẫn nhau, dẫn đến tu sĩ Lê Thanh Nhị Nguyên (21 tuổi) bị một vết thương dài khoảng 5 cm ở gò má phải. Khi nhóm tìm con rời khỏi nơi đây, thì bà Cúc đến Công an xã Hòa Khánh Tây trình báo. Tại phòng ở của ông Lê Tùng Vân, trong tủ sắt bị mất 200 triệu đồng, phòng ở của ông Lê Thanh Hoàn Nguyên (29 tuổi) mất 25 triệu đồng, tại sản nhà bị mất một cục đá thạch anh nặng 7 kg.

“Tịnh thất Bồng Lai” không có giấy phép hoạt động của cơ quan chức năng KHÔI NGUYÊN

Huyện Đức Hòa đã làm gì?

Theo báo cáo của UBND H.Đức Hòa, sau sự việc xảy ra kéo dài nhiều giờ vào chiều 24.10 tại hộ bà Cúc được xem là “tịnh thất Bồng Lai”, sáng hôm sau, Ban Chỉ đạo công tác Dân tộc - tôn giáo H.Đức Hòa tổ chức cuộc họp khẩn để vào cuộc. Chủ tịch UBND H.Đức Hòa chỉ đạo Công an huyện chủ trì, phối hợp Phòng LĐ-TB-XH, Phòng Nội vụ và UBND xã Hòa Khánh Tây kiểm tra, làm rõ nội dung dư luận phản ánh, báo cáo, đề xuất UBND huyện chỉ đạo, xử lý theo quy định.

Công an H.Đức Hòa đã mời làm việc ông Võ Văn Thắng, Võ Tường Quang Minh, Nguyễn Thị Vi để làm rõ hành vi vi phạm trong những ngày qua tại hộ nhà bà Cúc. Tuy nhiên chưa xác định được người trực tiếp gây ra thương tích cho ông Nhị Nguyên, cũng như ai là kẻ trộm tài sản nêu trên.

Do tính chất sự việc có nhiều tình tiết diễn biến phức tạp, gây xôn xao dư luận, UBND H.Đức Hòa đang tiếp tục chỉ đạo Công an mời các đối tượng còn lại để tiếp tục làm rõ.