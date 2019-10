Lại đại náo 'tịnh thất Bồng Lai': Làm rõ ai là người cầm đầu?

Tối 28.10, ông Trần Văn Lành, Chủ tịch UBND H.Đức Hòa (Long An), cho biết sau khi nghe báo cáo vụ hàng chục người đại náo “ tịnh thất Bồng Lai ” (ở ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, H.Đức Hòa), ông đã chỉ đạo công an nhanh chóng vào cuộc điều tra ; làm rõ nghi can cầm đầu có hành vi lôi kéo nhóm người tham gia gây rối, xâm phạm chỗ ở và làm ảnh hưởng đến trật tự tại địa phương.

Cùng ngày, tin từ Bệnh viện đa khoa Hậu Nghĩa (H.Đức Hòa) cho biết Nhị Nguyên, một tu sĩ ở "tịnh thất Bồng Lai", bị đánh thương ở phần mềm gò má, phải khâu 7 mũi. Hiện sức khỏe của tu sĩ này đã ổn định.

Lại đại náo tịnh thất, đe dọa tu sĩ

Trước đó, ngày 26.10, 2 ngày sau khi xảy ra vụ việc gần 50 người đại náo "tịnh thất Bồng Lai ”, Cảnh sát hình sự H.Đức Hòa tiến hành thu thập chứng cứ liên quan đến hành tung nhóm người lạ mặt do một người đàn ông khoảng 50 tuổi (ngụ TP.HCM ) cùng vợ cầm đầu, để làm rõ các dấu hiệu vi phạm pháp luật

Một số tu sĩ trong “tịnh thất Bồng Lai” cũng được lấy lời khai. Công an cũng thực hiện công tác khám nghiệm hiện trường , thu thập chứng cứ tài sản bị hư hỏng, phòng ngủ bị nhóm người lạ mặt lục soát. Và ngăn tủ mà các tu sĩ trình báo mất hơn 300 triệu đồng … cũng được tiến hành kiểm tra.

Theo tu sĩ Hoàn Nguyên, vụ việc chưa được giải quyết thì khoảng 19 giờ ngày 26.10, khi “tịnh thất Bồng Lai” đóng cửa chính bên ngoài để tu sĩ sinh hoạt, nghỉ ngơi, ổn định tinh thần thì bất ngờ có tiếng nhiều người la lối, đập cửa. Trong số này, một phụ nữ lớn tiếng nói: “Mở cửa ra nói chuyện với bọn tao. Tụi bây phải chỉ đứa con gái vào nơi này đang ở đâu”.

Để bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản, một số tu sĩ khẩn cấp điện báo Công an xã Hòa Khánh Tây nhờ hỗ trợ. Khi lực lượng công an đến, hàng chục người vây quanh "tịnh thất Bồng Lai" vẫn lớn tiếng chửi các tu sĩ.

Mời “tu sĩ” lên lấy lời khai

Mặc dù có Trưởng công an xã cùng 2 công an viên ở hiện trường nhưng nhóm người này bất chấp, đòi "ăn thua đủ" với tu sĩ Hoàn Nguyên. Một lúc sau, lực lượng Công an huyện đến hỗ trợ thì nhóm này mới lên các ô tô mang biển sổ TP.HCM rút đi.

Trong ngày 28.10, Cảnh sát hình sự H.Đức Hòa phối hợp Công an xã Hòa Khánh Tây tiếp tục mời nhiều cá nhân sinh sống trong “tịnh thất Bồng Lai” lên trụ sở UBND xã này để làm rõ thêm nhiều vấn đề liên quan.

Cũng như lời khai trước đó, các cá nhân này đã trình báo toàn bộ diễn biến liên quan tới hành vi xâm phạm chỗ ở , hủy hoại tài sản, vô cớ đánh người. Các tu sĩ cũng trình báo mất khoảng 300 triệu đồng và đề nghị công an trích xuất camera để xem lại diễn biến, hành động của của nhóm người đại náo "tịnh thất Bồng Lai".