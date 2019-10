Như Thanh Niên đã đưa tin , thẩm phán Nguyễn Hải Nam và giảng viên Lâm Hoàng Tùng bị tố cáo xông vào nhà số 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm mà không có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Nhóm của ông Tùng còn “bắt” 3 đứa bé trong ngôi nhà, đưa lên taxi với ý định rời khỏi hiện trường nhưng bị ngăn cản quyết liệt. Toàn cảnh vụ thẩm phán, giảng viên bị tố xông vào nhà "bắt" 3 em bé Cảnh giằng co, xô đẩy nhau kèm theo tiếng la hét gây náo loạn cả khu phố trước sự chứng kiến của Công an P.Đa Kao và lực lượng bảo vệ dân phố. Cảnh tượng này được 2 camera an ninh của khu phố ghi hình lại Cơ quan điều tra xác định bị can Nguyễn Hải Nam đã có lời nói và hành động hỗ trợ bị can Lâm Hoàng Tùng trong quá trình mang các cháu bé ra khỏi nhà, giúp sức cho Tùng thực hiện hành vi “xâm phạm chỗ ở của người khác”.