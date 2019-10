Vụ đại náo 'tịnh thất Bồng Lai' để tìm con: Công an xuống hiện trường 'hơi chậm'

Cụ thể, liên quan đến vụ việc gần 50 người đại náo “tịnh thất Bồng Lai” (ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, H.Đức Hòa) để tìm người tối 24.10 (Thanh Niên đã thông tin), ông Hồ Trường Ca cho biết khi xảy ra sự việc, một số người liên tục điện thoại báo về UBND xã và công an xã. Sau đó công an đã xuống hiện trường để làm rõ, xử lý. Tuy nhiên, do nhóm người này quá đông và tạo áp lực lớn trong khi lực lượng ít nên không thể giải quyết ổn định. Vì vậy cần có sự hỗ trợ của công an huyện.