​'Đại náo' đấu thầu: Vì sao 'giang hồ' ra vào như chốn không người ?

Vì sao không gọi công an ?

Trước thực trạng nêu trên, bạn đọc (BĐ) Trần Vân Anh (Hà Nội) cho biết chuyện giang hồ xen vào đấu thầu có từ lâu rồi và gần như ở đâu cũng vậy. Chỉ cần một cú điện thoại của cán bộ phụ trách bộ phận tiếp nhận hồ sơ đấu thầu, công an sẽ có mặt ngay. Nhưng đối với sự việc xảy ra ở “bộ phận một cửa” TX.Điện Bàn, tại sao cán bộ không gọi cho công an, trong khi camera an ninh đều ghi lại được cảnh xô xát có sự hiện diện của các nhóm giang hồ?

BĐ Phạm Hồng Khánh (Đà Nẵng) cũng đặt vấn đề: Cơ quan công quyền đâu mà để kiểu “coi trời bằng vung” như thế này? Đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc và kỷ luật những người có liên quan. Có chăng “lợi ích nhóm”, chung chi 10%? Cần hủy kết quả đấu thầu này vì không khách quan.

“Có bao che tiếp tay hay không? Các cơ quan chức năng có liên quan làm rõ vấn đề này cho dân”, BĐ Minh Minh đề nghị.

Ngay khi chị L.T.N (người của một doanh nghiệp ở Đà Nẵng) vào mua hồ sơ thầu tại bộ phận một cửa TX.Điện Bàn liền bị nhóm côn đồ từ ô tô chạy vào áp tải ra ngoài dọa chặt chân Ảnh: Văn Tiến

Vì sao “chặn thầu” ?

Theo BĐ Tuấn Anh (TP.HCM) cần xem lại cách làm việc của ban quản lý bán hồ sơ đấu thầu . Theo lý giải của BĐ Đinh Đức Đỗ (TP.HCM), đây là kiểu “chặn thầu” để một nhà thầu “cua rơ” trúng thầu. Do vậy, công an cần áp dụng các quy định pháp luật liên quan đến đấu thầu để làm rõ trách nhiệm của các bên.

BĐ Trần Phương An (Tây Ninh) thì đề nghị phải xử lý nghiêm nhóm giang hồ và các công ty thuê giang hồ. “Những công ty không có năng lực nên mới làm như vậy. Để họ làm cầu đường, chỉ gây họa cho nhân dân mà thôi. Công an, cơ quan thuế cần vào cuộc”, BĐ Phương An viết. “Rất cần sự trấn áp quyết liệt của cơ quan bảo vệ pháp luật”, BĐ Đỗ Khắc Dũng cũng đề nghị.

Bên cạnh đó, để hạn chế tình trạng trên, nhiều BĐ cho rằng cần áp dụng hình thức mời thầu và nộp hồ sơ dự thầu qua mạng. “Đề nghị tổ chức 100% gói thầu đấu thầu qua mạng thì sẽ không còn tình trạng giang hồ không cho mua hồ sơ và không cho nộp thầu nữa. Đồng thời, phải giám sát chặt chẽ các đơn vị chủ đầu tư thì mới mong vốn ngân sách sử dụng có hiệu quả được”, BĐ Khoa Nguyễn (TP.HCM) nêu giải pháp.