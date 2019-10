Lăng kính Bạn đọc: 'Dịch' xây dựng không phép thách thức chính quyền ?

“Lại thêm một vụ xây dựng không phép to đùng đang tồn tại. Đừng nói nhiều, cứ theo luật mà xử nghiêm. Mọi người đang chờ tỉnh Đồng Nai ra tay. Vụ ở Thủ Đức (TP.HCM) có Bí thư Thành ủy TP.HCM bay từ Hà Nội vào chỉ đạo xử lý. Đang chờ Đồng Nai xử lý thế nào”.

Như Thanh Niên đã thông tin, dự án “Khu phức hợp thương mại, dịch vụ và căn hộ cao cấp” tọa lạc trên diện tích đất do nhà nước quản lý rộng 23.667 m, Công ty CP xây dựng dân dụng công nghiệp số 1 Đồng Nai làm chủ đầu tư. Dự án gồm 3 khu: A, B và C. Hiện khu A đã đi vào hoạt động từ năm 2017 với tên Trung tâm tổ chức sự kiện Eros Palace Luxury, là nơi chọn lựa cho nhiều sự kiện lớn của tỉnh Đồng Nai và các sở ban ngành. Khu B cũng đã được tiến hành xây dựng nhưng khi mới xong phần hầm và 1 tầng nổi bị lực lượng chức năng đình chỉ, ngưng thi công; còn khu C chưa thi công. Tổng diện tích sàn khu A xây dựng không phép là 8.392 m, khu B là 15.726 m