Tịnh thất Bồng Lai thực chất là gì?

'T ịnh thất Bồng Lai ' do bà Cao Thị Cúc (59 tuổi) đứng tên chủ hộ.

Dân chỉ biết tên “tịnh thất Bồng Lai”

Ngày 30.10, chúng tôi tiếp tục trở lại “điểm nóng” tại ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, H.Đức Hòa (Long An), nơi đang dậy sóng với nhiều thông tin trái chiều về vụ gây rối, mất tài sản, xô xát giữa nhóm người tìm con và những người đang sống tại ngôi nhà được gọi là ' tịnh thất Bồng Lai '.

Sau khi chạy dọc con đường đá nhỏ nối liền đường tỉnh 825, qua cánh đồng ruộng hơn 900 m, “tịnh thất Bồng Lai” nằm khuất sau hàng cây, hai bên được xây tường bao bọc khá cao.

Cánh cổng của “tịnh thất Bồng Lai” luôn đóng kín ẢNH: KHÔI NGUYÊN

Ông N.V.T. (72 tuổi, ngụ ấp Lập Thành), nhà cách 'tịnh thất Bồng Lai' không xa, cho biết có nhiều phụ nữ địa phương thường đến “tịnh thất” tụng kinh, niệm phật vào buổi chiều hoặc tối. Họ nói ngoài chủ nhà là bà Cúc còn có đàn ông lớn tuổi được xem là “thầy” và một số người trẻ quản lý khu này. “Khoảng 1 - 2 năm trở lại đây mới có nhiều người ghé vào đây thăm viếng. Có thể là từ chuyện “tu sĩ” thi hát bolero rồi đến 5 “chú tiểu” thi Thách thức danh hài nên ai cũng muốn tìm hiểu để biết thế nào”, ông T. nói.

Trong khi đó, anh N.T.P, nhà ở gần “tịnh thất”, cho biết ban đầu, 'tịnh thất Bồng Lai' là căn nhà cấp 4 bình thường, nhưng gần 10 năm trở lại đây, được đặt tên là 'tịnh thất Bồng Lai'. Ban đầu ít người biết đến nơi này, về sau, nơi này dần dần đông người đến, họ gọi là 'tịnh thất Bồng Lai', bên ngoài bức tường hàng rào cũng ghi dòng chữ 'tịnh thất Bồng Lai' rất lớn. “Kêu như vậy riết rồi thành quen. Còn đó có phải là chùa hay tịnh thất gì thì chính quyền rành chứ dân đâu ai để ý”, anh P. nói.

Anh P. cung cấp thêm, từ ngày 24.10 tới nay, có ngày có hàng chục người kéo đến đại náo 'tịnh thất Bồng Lai' khiến khu vực này lúc nào cũng ồn ào. Chưa kể nhiều người đến để xem thử 'tịnh thất Bồng Lai' lớn cỡ nào mà lắm chuyện xảy ra. "Nơi đây đang yên lành, giờ tự dưng “dậy sóng”. Ngồi đâu ai cũng bàn tán về “tu sĩ” Hoàn Nguyên, Nhị Nguyên…", anh P. nói thêm.

Những hộ dân xung quanh cũng xác nhận ngoài trừ giờ chiều có đông người tìm đến 'tịnh thất Bồng Lai' thì thời gian còn lại trong ngày, nơi này đều đóng cửa. Các “tu sĩ” ở bên trong ít ra ngoài nên không ai biết họ sinh hoạt thế nào và cụ thể là có bao nhiêu cá nhân đang sinh sống ở 'tịnh thất Bồng Lai'.

'Tịnh thất Bồng Lai' không phải là chùa hay tịnh thất

Trong khi đó, ông Hồ Trường Ca, Chủ tịch UBND xã Hòa Khánh Tây, một lần nữa khẳng định đây không phải là chùa, cũng không phải tịnh thất bởi không có giấy phép hoạt động của cơ quan chức năng mà do một người từ TP.HCM xuống lập nên. Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An cũng không công nhận nơi này. Chính vì vậy, đây thực chất là “biến gia thành tự”, với khoảng 20 người từ nhiều nơi đến sinh sống và có nuôi một số trẻ em cơ nhỡ.

Nếu vậy, vì sao nơi đây xây dựng hoành tránh và ngang nhiên tồn tại gần 10 năm nay? Ông Ca nói thêm: "Có nhiều vấn đề liên quan đến căn hộ này. Qua nhiều thời kỳ tồn tại nên đã phát triển rộng lớn thêm, có nhiều cá nhân vào đây sinh sống và làm chốn tu hành nhưng thực tế đó không phải là chùa, vì chưa được công nhận".

Ông Nguyễn Hoàng Mừng, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Long An, cũng cho rằng đây không phải là chùa hay “tịnh thất Bồng Lai” vì không có giấy phép hoạt động của cơ quan chức năng. Địa điểm đang hoạt động tại nhà bà Cúc do một người từ TP.HCM xuống lập nên nhiều năm qua. Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An cũng không công nhận.