Công an xã chốt trực tại 'tịnh thất Bồng Lai' phòng ngừa... đại náo

Sau gần 10 ngày " tịnh thất Bồng Lai " bị đại náo, cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục xử lý vụ việc.

Công an xã bố trí người tại tịnh thất để đảm bảo an ninh trật tự

Ngày 3.11, để phòng ngừa trường hợp nhóm người "lạ" tiếp tục có hành vi gây rối khi biết cô gái "gia đình đi tìm" đã trở về “tịnh thất” , Công an xã Hòa Khánh Tây (H.Đức Hòa, Long An ) cho biết cơ quan này tiếp tục bố trí người chốt trực tại đây để đảm bảo an ninh trật tự.

Được biết, phía "tịnh thất" đã chính thức gửi đơn cho Cơ quan CSĐT Công an H.Đức Hòa yêu cầu nhanh chóng làm rõ hành vi vi phạm liên quan đến vụ mất cắp tài sản, gây thương tích cho “tu sĩ” Nhị Nguyên.

Theo một cán bộ UBND xã Hòa Khánh Tây, trong buổi chiều 1.11, Công an H.Đức Hòa đã có mặt tại "tịnh thất" ghi nhận thêm hiện trường, làm rõ viên gạch ném trúng làm “tu sĩ” Nhị Nguyên bị thương và lập biên bản thu giữ để làm vật chứng phục vụ điều tra

Do việc điều tra, xử lý thuộc Công an H.Đức Hòa, nên chính quyền địa phương, công an xã chỉ đảm bảo khâu an ninh trật tự, phối hợp khi có yêu cầu.