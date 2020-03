Bị tố 'biệt tăm' sau khi huy động gần 100 tỉ đồng

Theo đơn của nhiều nạn nhân gửi đến Báo Thanh Niên và các cơ quan chức năng tố cáo ông N.B.N (45 tuổi, ngụ P.4, Q.Tân Bình, Giám đốc Phòng giao dịch Agribank An Phú, Q.Tân Bình) vay mượn của hàng chục nạn nhân với số tiền gần 100 tỉ đồng, rồi tắt máy điện thoại di động, đi khỏi nơi cư trú.

Theo nội dung đơn tố cáo, lúc huy động tiền, ông N. thường đưa ra lý do để mua lại các tài sản thế chấp bị phát mãi của Agribank - chi nhánh An Phú (Phòng giao dịch Agribank An Phú trực thuộc chi nhánh này) và tổ chức đáo hạn ngân hàng, nên nhiều nạn nhân sập bẫy.