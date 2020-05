Bị tuyên án tử, 2 bị cáo vận chuyển ma túy ôm vợ con khóc nức nở

Ngày 11.5, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt mức án tử hình đối với 2 bị cáo Hạng A Chinh (24 tuổi, trú tại huyện Mường Lát, Thanh Hóa) và Giàng Seo Chỉnh (26 tuổi, trú tại xã Phương Hà, huyện Bảo Yên, Lào Cai) về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, giữa năm 2019, qua công tác nắm tình hình, Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện trên địa bàn xuất hiện một đường dây mua bán, vận chuyển ma túy với số lượng lớn.

Sau một thời gian mật phục theo dõi, khoảng 20 giờ 45 tối 24.10.2019, Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Cục Hải quan Hà Tĩnh và Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) phát hiện xe bán tải mang biển số 29C - 341.81 do Hạng A Chinh điều khiển (trên xe còn có Giàng Seo Chỉnh), lưu thông trên quốc lộ 8A, đoạn qua địa phận thôn Cây Chanh (xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn), có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.

Hạng A Chinh và Giàng Seo Chỉnh thời điểm bị bắt giữ Ảnh Hùng Cường

Tuy nhiên, người điều khiển xe bán tải không chấp hành và còn nhấn ga đâm vào xe lực lượng chức năng đang chặn phía trước.

Biết không thể lái xe bỏ chạy, cả hai mở cửa tẩu thoát nhưng bị lực lượng chức năng áp sát, bắt giữ. Khám xét trên xe bán tải, lực lượng chức năng thu giữ 30 bánh heroin và hơn 5.000 viên ma túy tổng hợp.

Tại phiên tòa, các bị cáo Chinh và Chỉnh đều cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội của mình và khai nhận số ma túy trên được một người thuê vận chuyển từ huyện Hương Sơn tới thành phố Vinh (Nghệ An) với tiền công 5.000 USD.

Tang vật vụ án Ảnh Hùng Cường

Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của 2 bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, tiếp tay gieo rắc cái chết trắng cho những người khác và bản thân các bị cáo không còn có khả năng để giáo dục

Sau khi cân nhắc, Hội đồng xét xử đã tuyên mức án cao nhất, để loại bỏ vĩnh viễn các bị cáo Chinh và Chỉnh ra khỏi đời sống xã hội.