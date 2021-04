Bịa chuyện 'làm nhanh căn cước công dân số đẹp' để câu view bán hàng online

Ngày 8.4, tin từ Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an tỉnh Đắk Lắk) cho biết vừa ra quyết định xử phạt hành chính 1 người phụ nữ đăng tin sai sự thật về việc làm Căn cước công dân (CCCD) trên Facebook để... câu view bán hàng online.

Sau khi củng cố hồ sơ, Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định xử phạt người phụ nữ nói trên 7,5 triệu đồng do vi phạm trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông theo quy định tại Khoản 1, Điều 101, Nghị định 15/2020 của Chính phủ.

Trước đó, ngày 25.3, một tài khoản Facebook tại Đắk Lắk đã đăng tải bài viết có nội dung: “Hôm rồi ai hỏi mình làm nhanh CCCD với lựa số đẹp BMT (tức TP.Buôn Ma Thuột - PV) đâu hè. Inbox em mần nà. Giá yêu thương”. Bài viết này đã có nhiều người vào like, bình luận.

Khi phát hiện sự việc trên, Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an tỉnh Đắk Lắk) nhanh chóng vào cuộc xác minh và triệu tập Đ.T.T.D. (31 tuổi, trú tại P.Tự An, TP.Buôn Ma Thuột) lên làm việc.

Thông tin sai sự thật mà D. đăng tải trên Facebook cá nhân ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Tại trụ sở công an, D. khai nhận bài viết với nội dung trên là của mình.