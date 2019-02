Biểu tượng Việt Nam trong Thượng đỉnh Mỹ - Triều

Việc Mỹ và Triều Tiên lựa chọn VN là địa điểm cho Hội nghị Thượng đỉnh lần thứ hai được các chuyên gia VN và nước ngoài nhìn nhận vì VN là biểu tượng cho một tiến trình bước qua chiến tranh, khép lại quá khứ, mở cửa hội nhập và phát triển tiến lên.

Trao đổi với Thanh Niên, ông Phạm Quang Vinh, nguyên Thứ trưởng Ngoại giao, nguyên Đại sứ VN tại Mỹ, cho rằng có 3 lý do VN được chọn trở thành địa điểm diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần này. Đó là: VN là một đất nước được tin cậy; VN mang tính biểu tượng cao; và các bên đều thấy rằng khi đến VN, các quan tâm của mình đều được đáp ứng.

“Tất nhiên, việc lựa chọn địa điểm là do các bên quyết định; nhưng việc VN được lựa chọn cho thấy uy tín của chúng ta, là một dấu chứng nhận VN đã đủ điều kiện về cơ sở vật chất, hậu cần và bảo đảm an ninh cho một sự kiện lớn. VN còn có tính biểu tượng rất cao, khi quá trình khép lại quá khứ sau một cuộc chiến tranh đẫm máu để tiến tới tương lai, hòa giải; rồi đổi mới, hội nhập, mở cửa, phát triển... là quá trình VN có rất nhiều bài học kinh nghiệm có thể chia sẻ. Việc được lựa chọn thực sự cho thấy một đất nước VN đã rất khác, vị thế quốc tế của VN đã rất khác”, ông Phạm Quang Vinh nói.

Ông Vinh cũng nhấn mạnh: “Một thời gian rất dài, thế giới nhìn VN như một “cuộc chiến tranh” (khái niệm “Vietnam war” - chiến tranh VN được sử dụng phổ biến trong rất nhiều tài liệu), thì hiện nay VN không chỉ là “một đất nước, một dân tộc”, mà còn là “một đất nước, một dân tộc hội nhập và phát triển vững mạnh”.

“Lựa chọn VN không chỉ vì chúng ta là một địa điểm, mà còn thấy VN có vai trò đóng góp cho công việc chung của thế giới và khu vực, vì hòa bình, ổn định phát triển. Thế giới nêu một khẩu hiệu xuyên suốt: đối với những khu vực còn có tranh chấp, xung đột thì cần có hòa bình...; nhưng xa hơn còn phải có phát triển thịnh vượng và hướng tới tương lai quan hệ hữu nghị. Đó là chặng đường mà VN đã trải qua”, ông Vinh nêu rõ.

PGS Lê Văn Cương, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược (Bộ Công an), cho rằng yêu cầu đầu tiên của việc chọn địa điểm tổ chức hội nghị thượng đỉnh này phải là an toàn, và VN đã chứng minh được điều này bằng thực tiễn.

“Tháng 11.2017, chúng ta tổ chức thành công Hội nghị APEC tại Đà Nẵng. Tiếp đó, tháng 9.2018, Diễn đàn kinh tế thế giới đã diễn ra rất thành công tại Hà Nội. Như vậy, lý do đầu tiên mà cả Mỹ và Triều Tiên quyết định chọn VN vì VN là một đất nước an toàn; và việc VN được Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Kim Jong-un của Triều Tiên lựa chọn là bằng chứng có sức thuyết phục lớn nhất chứng minh cho thế giới thấy rằng VN là một quốc gia an toàn và thân thiện”, ông Cương nhìn nhận.