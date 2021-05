Bình Định: 37 người tụ tập hát karaoke, sử dụng ma túy giữa lúc dịch Covid-19

Lúc 0 giờ 15 ngày 14.5, Đội kinh tế, ma túy, môi trường Công an H.Phù Mỹ ( Bình Định ) phối hợp với Công an xã Mỹ Phong kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh karaoke Hoàng Kim (ở thôn Văn Trường Tây, xã Mỹ Phong, H.Phù Mỹ) do bà Nguyễn Thị Kim Tâm (47 tuổi) làm chủ.