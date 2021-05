Chủ tịch tỉnh Bình Định yêu cầu 'mạnh tay' với các vi phạm trong phòng Covid-19

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Phi Long yêu cầu triển khai đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bình Định từ ngày 7.5 đến hết ngày 31.5 nhằm thực hiện "mục tiêu kép" vừa phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng, sức khỏe của nhân dân, vừa phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh, an toàn cho cuộc bầu cử Quốc hội khóa 15 và HĐND các cấp vào ngày 23.5.