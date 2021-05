Công an Bình Định biểu dương chuyên án phá đường dây ma túy lớn

Ngày 12.5, đại tá Huỳnh Bảo Nguyên, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Định đã đến thăm, động viên, biểu dương Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (Phòng PC04) do có thành tích xuất sắc trong chuyên án ma túy lớn mà đơn vị này vừa triệt phá thành công tại TP.Quy Nhơn (Bình Định).

Theo đại tá Huỳnh Bảo Nguyên, đây là chuyên án thu giữ được lượng ma túy lớn nhất từ trước đến nay tại Bình Định. Quá trình tổ chức theo dõi, truy vết, mật phục khá lâu, lực lượng công an mới chọn ra thời điểm thích hợp để đột kích, bắt quả tang cùng lúc 4 ổ, nhóm liên quan đến ma túy, không để thủ phạm tẩu thoát hoặc tẩu tán tang vật.

Rạng sáng 9.5, PC04 Công an tỉnh Bình Định phối hợp với Công an TP.Quy Nhơn và công an các phường trên địa bàn đồng loạt đột kích 3 phòng của khách sạn Valas (P.Ghềnh Ráng, TP.Quy Nhơn) và 1 phòng tại chung cư trên đường Hoàng Văn Thụ - Xuân Thủy (TP.Quy Nhơn) phát hiện có 48 người liên quan đến ma túy (trong đó có 15 nữ), ban đầu xác định có 43 người dương tính với ma túy