Bình Định: Tạm giữ hình sự chủ khách sạn Valas và 15 người liên quan ma túy

Ngày 11.5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định cho biết đã tạm giữ hình sự Võ Lê Minh (31 tuổi, ở P.Nguyễn Văn Cừ, TP.Quy Nhơn, Bình Định), chủ khách sạn Valas (ở P.Ghềnh Ráng, TP.Quy Nhơn) về hành vi chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy

Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định cũng tạm giữ 15 người khác về hành vi mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

Trước đó, tối 9.5, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bình Định phối hợp Công an P.Quang Trung và Công an P.Ghềnh Ráng đồng loạt đột kích 3 phòng của khách sạn Valas và 1 phòng tại chung cư trên đường Hoàng Văn Thụ - Xuân Thủy (P.Quang Trung, TP.Quy Nhơn) phát hiện 27 người đang sử dụng trái phép chất ma túy