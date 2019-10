Bình Định: Nhiều tàu hàng, tàu cá bị bão số 5 đánh dạt vào bờ

Nhiều nơi vẫn còn mưa lớn

Sáng 31.10, sau bão số 5 , nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Bình Định tiếp tục bị mất điện. Các cơ quan chức năng tỉnh Bình Định đã triển khai lực lượng để dọn dẹp cây xanh, trụ điện bị ngã đổ. Đến hơn 8 giờ cùng ngày, một số khu vực tại TP.Quy Nhơn đã có điện trở lại.

Tại các huyện phía bắc tỉnh Bình Định như Phù Mỹ, Hoài Nhơn, Hoài Ân, An Lão vẫn còn mưa rất to , nhiều khu vực có nguy cơ bị ngập lụt. Mực nước sông dao động tăng, sông Kôn tại Bình Nghi vượt báo động 1, sông Hà Thanh tại Diêu Trì xấp xỉ báo động 3 và sông Lại Giang tại An Hòa xấp xỉ báo động 1…

Một cây to trên đường Trần Cao Vân (Quy Nhơn) bị ngã ẢNH: HOÀNG TRỌNG Ban Chỉ huy Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định cho biết bão số 5 đổ bộ khiến70 tàu cá neo đậu tại cảng Quy Nhơn (Bình Định) bị trôi neo, trôi dạt vào cầu cảng, va đập mạnh và gây hư hỏng nặng.

Hiện đã có 25 tàu khắc phục và đi vào nơi đậu an toàn, 45 tàu còn lại được cảng cá Bình Định phối hợp với UBND TP.Quy Nhơn đánh giá thiệt hại và hỗ trợ để xử lý. Có 4 tàu sắt ở Cảng cá Đề Gi bị trôi neo nhưng đã khắc phục. 1 tàu cá với 3 ngư dân bị trôi ra khỏi Cảng cá Quy Nhơn được Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn hỗ trợ lai dắt an toàn.

Riêng khu vực TP.Quy Nhơn bị sạt lở 700 m kè biển đoạn từ cầu 1 đến công viên Quốc Thắng (P.Thị Nại, TP.Quy Nhơn), 2 nhà bị tốc mái…

Một mái tôn ở TP.Quy Nhơn bị đổ ập xuống đường ẢNH: HOÀNG TRỌNG Tại H.Phù Mỹ, có 250 hộ bị ngập nước (xã Mỹ Chánh 60 hộ, TT.Phù Mỹ 190 hộ), 200 nhà bị tốc mái, 3 nhà bị sập mái, 20 ha nuôi thủy sản bị ngập nước, 3.600 ha lúa và hoa màu bị ngập, hư hỏng nặng... Tại H.Phù Mỹ, có 250 hộ bị ngập nước (xã Mỹ Chánh 60 hộ, TT.Phù Mỹ 190 hộ), 200 nhà bị tốc mái, 3 nhà bị sập mái, 20 ha nuôi thủy sản bị ngập nước, 3.600 ha lúa và hoa màu bị ngập, hư hỏng nặng...

Nhiều tàu cá, tàu vận tải bị ảnh hưởng

Trong tối 30.10, có 7 tàu vận tải (06 tàu Quốc tịch Việt Nam, 01 tàu Panama), tổng số người trên tàu là 67 người, bị trôi neo, va đập. Hiện tất cả số thuyền viên trên tàu đều an toàn.

Ngay trong đêm, 3 tàu đã tự khắc phục và neo đậu an toàn. Trong đó, tàu Quang Vinh 09 (Quốc tịch Việt Nam, trên tàu có 8 thuyền viên) bị mắc cạn khu neo đầm Thị Nại (gần Cầu Đen, P.Hải Cảng). Tàu Long Châu (Quốc tịch Việt Nam, trên tàu có 5 thuyền viên) bị trôi neo, đã va chạm vào bến phao dầu An Phú (trong phao dầu An Phú có khoảng 300 tấn dầu). Tàu Khánh Ngọc 18 (Quốc tịch Việt Nam, trên tàu có 8 thuyền viên) bị mắc cạn khu neo đầm Thị Nại (gần Cầu Đen, P.Hải Cảng) hiện bị thủng buồng máy chính, trên tàu có 10 tấn dầu DO.

Một tàu cá bị sóng đánh tan tành ẢNH: HOÀNG TRỌNG

Các tàu VSG PRIDE (Quốc tịch Panama, trên tàu có 16 người) và tau Phú Trung 16 (Quốc tịch Việt Nam, trên tàu có 6 thuyền viên) bị trôi neo, mắc cạn vào mũi Hải Minh (P.Hải Cảng).

Tàu Trường Thành 26 (Quốc tịch Việt Nam, trên tàu có 8 thuyền viên) và tàu Hòa Bình 45 (Quốc tịch Việt Nam, trên tàu có 16 thuyền viên) đang trôi neo trước thủy diện cầu cảng Quy Nhơn, có nguy cơ đâm va, mắc cạn.

Lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định đi kiểm tra công tác khắc phục bão vào sáng 31.10 ẢNH: HOÀNG TRỌNG Sáng 31.10, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng và lãnh đạo UBND TP.Quy Nhơn đã đi kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão số 5 tại khu vực TP.Quy Nhơn. Ông Dũng yêu cầu các lực lượng chức năng tập trung hỗ trợ người dân khắc phục các thiệt hại và sẵn sàng ứng phó nếu có lũ xảy ra. Sáng 31.10, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng và lãnh đạo UBND TP.Quy Nhơn đã đi kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão số 5 tại khu vực TP.Quy Nhơn. Ông Dũng yêu cầu các lực lượng chức năng tập trung hỗ trợ người dân khắc phục các thiệt hại và sẵn sàng ứng phó nếu có lũ xảy ra.

Một số hình ảnh tại TP.Quy Nhơn vào sáng 31.10:

Nhiều tuyến đường bị ngập nước ẢNH: HOÀNG TRỌNG

Lực lượng chức năng dọn dẹp cây xanh bị ngã đổ ẢNH: HOÀNG TRỌNG

Tàu Quang Vinh 09 bị sóng đánh dạt vào bờ tại khu vực cầu Đen ẢNH: HOÀNG TRỌNG