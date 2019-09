Bình Định: Nhóm người Trung Quốc thuê kho để chứa hóa chất sản xuất ma túy

Ngày 11.9, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy của công an tỉnh Bình Định xác nhận đã phối hợp với lực lượng của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy của Bộ Công an kiểm tra, phát hiện 2 kho do người Trung Quốc thuê tại P.Bùi Thị Xuân (TP.Quy Nhơn, Bình Định) có chứa hóa chất dùng để chế biến ma túy.