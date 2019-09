Công an đột kích kho sản xuất ma túy ở Kon Tum, bắt nhiều người Trung Quốc

Ngày 11.9, Bộ Công an vẫn đang phối hợp với công an nhiều tỉnh thành mở rộng điều tra xưởng sản xuất tiền chất ma túy nằm ở kho xưởng Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Đồng An Viên (trụ sở tổ dân số 3B, TT.Đắk Hà, H.Đắk Hà, Kon Tum).

Cơ quan chức năng thu giữ ở đây hàng trăm lít dung dịch; khoảng 13 tấn hóa chất, tiền chất và khoảng 20 tấn máy móc, thiết bị sản xuất trái phép tiền chất ma túy.

Theo nguồn tin của Thanh Niên, đây là địa điểm sản xuất tiền chất ma túy lớn (thành phần chính, không thể thiếu để sản xuất ma túy) đang bị Bộ Công an điều tra.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) chủ trì phối hợp với công an nhiều tỉnh như Kon Tum, Bình Định, Ninh Thuận, Bình Dương, TP HCM và Đoàn 3, Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng), Vụ Kiểm sát điều tra án ma túy (Viện KSND Tối cao) để bắt 7 nghi can Trung Quốc trong vụ án này.

Lưc lượng công an ở trụ sở Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Đồng An Viên Ảnh: Nam Phong

Để “đánh úp” xưởng sản xuất này, Bộ Công an khép vòng vây trong nhiều tháng, trực diện tấn công vào hai ngày 6 và 7.8. Rạng sáng 6.8, hàng trăm chiến sĩ của Bộ công an , phối hợp công an tỉnh Kon Tum đột kích kho sản xuất ma túy tại Công ty TNHH xuất nhập khẩu Đồng An Viên.