Bình Định: Quy Nhơn có hơn 8.000 nhà dân bị ngập nước

Theo UBND TP.Quy Nhơn, tối 10.11, nước lên nhanh khiến các phường ngoại thành như Nhơn Bình, Nhơn Phú, Trần Quang Diệu bị ngập sâu khiến nhiều gia đình bị kẹt trong lũ. Suốt đêm 10.11 đến rạng sáng 11.11, các lực lượng chức năng TP. Quy Nhơn đã di dời 77 hộ/315 nhân khẩu đến nơi an toàn.

Trong đó, P.Trần Quang Diệu di dời 50 hộ/235 nhân khẩu, P.Nhơn Phú di dời 3 hộ/9 nhân khẩu và P.Nhơn Bình di dời 24 hộ/71 nhân khẩu… Ngoài ra, nhiều gia đình cũng tự sơ tán đến các nhà cao hơn để tránh lũ.

Đến sáng 11.11, lực lượng chức năng cũng đã hỗ trợ 500 thùng mì tôm, 1.000 chai nước uống cho các hộ dân TP.Quy Nhơn bị ngập lụt, chia cắt.

Một lãnh đạo UBND TP.Quy Nhơn cho biết trong đêm 10.11 đã huy động gần 350 cán bộ, chiến sĩ tham gia ứng phó với lũ. Trong đó, lực lượng Công an tỉnh Bình Định 20 người, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Định 35 người, Công an TP.Quy Nhơn 35 người, Ban Chỉ huy Quân sự TP.Quy Nhơn 23 người, Dân quân tự vệ, thanh niên xung kích, chính quyền địa phương hơn 210 người…

Ngoài TP.Quy Nhơn, H.Phù Cát cũng đã di dời 109 hộ/501 nhân khẩu ở xã Cát Minh, Cát Nhơn, Cát Tường với sự hỗ trợ của 10 bộ đội, 45 dân quân tự vệ. H.Vân Canh đã di dời 97 hộ/379 nhân khẩu, lực lượng tham gia hỗ trợ gồm 5 bộ đội, 73 dân quân tự vệ…

Ngày 11.11, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng đã đi kiểm tra và chỉ đạo công tác khắc phục do mưa lũ gây ra tại H.Vân Canh.

Từ chiều 10.11, nước lũ trên sông Hà Thanh dâng nhanh, gây ngập nhà nhiều hộ dân tại TT.Vân Canh và các xã Canh Thuận, Hiển Hiển, Canh Hiệp.

Tuyến QL 19 C qua địa bàn khu phố Tân Thuận (TT.Vân Canh) bị nước lũ tràn qua, âm sâu vào lòng đường 3m, rộng 3 m gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Cầu Suối Mây tại TT.Vân Canh cũng đã bị lũ làm đứt gãy một nhịp, chia cắt hơn 100 hộ dân với 400 nhân khẩu làng Suối Mây với TT.Vân Canh.

Tuyến đường từ xã Canh Thuận đi xã Canh Liên (H.Vân Canh) có 10 điểm sạt lở, cầu Bình Long ở xã Canh Vinh bị tụt 2 nhịp, cầu từ thôn Canh Tân thị trấn Vân Canh và xã Canh Thuận cũng bị sạt lở mái ta luy dài 20m, âm sâu 1m…

Ông Hồ Quốc Dũng yêu cầu Sở GT-VT huy động lực lượng, phương tiện, vật tư, thiết bị nhanh chóng khắc phục điểm sạt lở trên tuyến QL 19 C, sửa chữa cầu Suối, giải phóng khối lượng đất đá trên tuyến đường từ Canh Thuận đi Canh Liên… để đảm bảo giao thông đi lại.

Theo ông Hồ Quốc Dũng, khả năng tỉnh Bình Định tiếp tục chịu ảnh hưởng của cơn bão Vamco , dự kiến sẽ là bão số 13. Vì vậy, ông Dũng yêu cầu Sở NN-PTNT và các địa phương trong tỉnh đặc biệt chú trọng đảm bảo an toàn cho người dân trong công tác khắc phục hậu quả lũ lụt, ứng phó với bão số 13 . Trong đó, đặc biệt chú trọng đến sự an toàn của tàu thuyền và ngư dân hoạt động trên biển. Trên đất liền, cần rà soát lại các điểm có nguy cơ sạt lở để di dời dân đến nơi an toàn, đối với vùng ven biển, vùng thường bị ngập nước, triển khai phương án sơ tán dân…