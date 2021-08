Bình Định: Tổ chức chuyến bay thứ 7 đón 192 công dân từ TP.HCM về quê

Toàn bộ chi phí di chuyển, cách ly, ăn uống… trong thời gian cách ly tập trung được UBND tỉnh Bình Định tài trợ.

Đây là chuyến bay miễn phí thứ 7 thuộc chương trình “ Hành trình về quê hương ” đưa người dân Bình Định gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 tại TP.HCM về quê do UBND tỉnh Bình Định phối hợp Hội đồng hương Bình Định tại TP.HCM tổ chức. Sau 7 chuyến bay, tỉnh Bình Định đã tổ chức đón tổng cộng 1.322 người về quê.

Riêng Hội đồng hương An Nhơn (Bình Định) tại TP.HCM đã có thông báo sẽ ưu tiên xét, đưa các học sinh về quê trong chuyến bay thứ 8 sắp tới. Nếu phụ huynh của các cháu đã đăng ký thì Hội Đồng hương An Nhơn tại TP.HCM sẽ ưu tiên xét cho các cháu về quê (không phải đăng ký lại), nếu phụ huynh nào chưa đăng ký thì đăng ký trên đường link có trên Zalo nhóm “Hội đồng hương An Nhơn TP.HCM” hoặc trên Facebook: “Hội đồng hương An Nhơn TP.HCM” hoặc liên lạc qua các số ĐT 0909.096799 (Phạm Đình Chi), 0906.666626 (Trần Sĩ Thành), 0834.112009 (Phan Văn Phúc)…