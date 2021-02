Bình Dương: Dỡ phong tỏa một số nơi, người dân tấp nập viếng chùa, vãn cảnh

Ngày 12.2 (mùng 1 tết), nhiều người dân ở Bình Dương đã đến tham quan đường hoa Bình Dương và viếng chùa, sau khi một số nơi ở địa phương này vừa được dỡ phong tỏa, cách ly.

Người dân thắp nhang, viếng chùa Hội An

Tại đường hoa Bình Dương, người dân đến vãn cảnh đều được ban tổ chức chuẩn bị dung dịch rửa tay sát khuẩn và đeo khẩu trang để phòng dịch.

Tại khu vực trung tâm TP.Thủ Dầu Một (vòng xoay ngã 6, P.Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một), từ sáng sớm, người dân đã ra đường đón năm mới, hít thở không khí trong lành ở khu vực nhà thờ Phú Cường và miếu Bà Thiên hậu Thánh Mẫu.

Chùa Hội An (TP mới Bình Dương, P.Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một) đã mở cửa để người dân đến thắp nhang, viếng chùa đầu năm. Người dân đến viếng chùa Hội An khá đông, và đa phần đều đeo khẩu trang phòng dịch Covid-19.

Rất đông người dân đến viếng chùa Hội An

Đêm giao thừa, UBND TP.Thuận An (Bình Dương) cũng quyết định dỡ phong tỏa phần lớn chung cư Ehome 4 (P.Vĩnh Phú, TP.Thuận An) để người dân đón tết và chỉ cách ly khu vực block nhà C2. Theo thống kê của cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 Tết Nguyên đán năm nay có khoảng 500 ngàn công nhân ngoại tỉnh ở lại Bình Dương đón tết.