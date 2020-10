Bình Dương: Sử dụng 14 triệu đồng tiền giả đi mua thẻ cào điện thoại

Khi Thắng đến khu vực P.Tân Hiệp (TX.Tân Uyên) để tiếp tục mua thẻ cào điện thoại thì bị người bán thẻ cào phát hiện tờ tiền Thắng trả có màu sắc, kích cỡ khác thường so với tờ 500.000 đồng thật nên đã báo cho công an.

Ngay sau đó, Công an TX.Tân Uyên xuống hiện trường đưa Thắng về trụ sở để làm rõ.

Tại trụ sở công an, Thắng khai nhận đã mua 28 tờ tiền giả mệnh giá 500.000 đồng từ một tài khoản trên mạng xã hội với giá 5 triệu đồng. Sau đó, Thắng mang những tờ tiền giả này đi mua thẻ cào điện thoại với mục đích sẽ mang đi bán lại thẻ cào để lấy tiền thật.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã phối hợp Công an TX.Tân Uyên điều tra, làm rõ nguồn gốc của số tiền giả này.