Bình Dương: Tạm giữ 3 nghi can giả danh cảnh sát hình sự để cướp tài sản

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TX.Tân Uyên (Bình Dương) hiện đang tạm giữ hình sự 3 nghi can gồm Nguyễn Quốc Đủ (19 tuổi, quê Bạc Liêu), Cao Hồng Đệ (20 tuổi, quê Kiên Giang), Lê Chí Khanh (17 tuổi, quê Cà Mau) để điều tra, làm rõ hành vi Cướp tài sản . Các nghi can giả danh cảnh sát hình sự để cướp tài sản.

Chiếc xe tang vật Ảnh: Đỗ Trường

Trước đó, ngày 13.4, do cần tiền tiêu xài, Khanh, Đủ và Đệ bàn bạc rồi rủ nhau cướp tài sản. Vào khoảng 22 giờ cùng ngày, Nguyễn Ngọc Đoàn (19 tuổi, quê Hậu Giang) thấy Khanh, Đủ và Đệ đang dừng xe bên lề đường nên điều khiển xe máy đến để rủ nhóm của Khanh để đua xe.

Lúc này, Khanh lấy trong hộc xe 1 gậy ba khúc bằng kim loại chỉ vào người Đoàn và tự xưng là công an hình sự , rồi yêu cầu đứng im để kiểm tra và uy hiếp Đoàn. Do quá hoảng sợ, Đoàn lấy các giấy tờ tùy thân để trên yên xe. Sau đó, Khanh, Đủ và Đệ chiếm đoạt của Đoàn gồm 1 xe máy hiệu Suzuki Satria BS 95B1 - 801.05 và 1 điện thoại di động rồi tẩu thoát.

Qua điều tra, cơ quan công an bắt thêm 3 nghi can về hành vi “Tiêu thụ tài sản do khác phạm tội mà có” và “Che giấu tội phạm”, gồm Trần Hoàng Anh (29 tuổi), Lê Thị Thu Hồng (36 tuổi, cùng quê Cần Thơ), Nguyễn Thị Ngọc Nhã (23 tuổi, quê Tiền Giang).