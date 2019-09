Bình Dương truy tìm đối tượng vụ lừa đảo trên 160 tỉ đồng

Hiện cơ quan điều tra đang thụ lý vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn TP.Thủ Dầu Một (Bình Dương).

Theo điều tra ban đầu, Trương Thị Cao Thảo cư trú tại lô 3-C6b khu biệt thực Tiamo Phú Thịnh (P.Phú Thọ, TP.Thủ Dầu Một), trong quá trình kinh doanh mua bán vải đã huy động vốn, chiếm đoạt trên 160 tỉ đồng.

Trong quá trình công an đang điều tra vụ án, thì ngày 28.8, Thảo đã bán căn biệt thự trong khu Tiamo Phú Thịnh bỏ trốn khỏi địa phương cùng bạn trai trên xe du lịch hiệu Honda Civic màu đỏ, biển số 61A-492.21.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cho biết hiện đã có 12 nạn nhân đến trình báo, đồng thời thông báo ai phát hiện Thảo cùng chiếc xe du lịch biển số 61A-492.21 ở đâu, thì báo ngay cho công an nơi gần nhất hoặc cho Công an tỉnh Bình Dương để xác minh làm rõ.