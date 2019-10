Bình Dương: Truy tìm tài xế rút kiếm chém nát kính xe tải

Trao đổi với PV Thanh Niên qua điện thoại, tài xế Tuấn Vũ cho biết vào thời điểm trên anh Vũ đang điều khiển xe tải đi trên QL13 hướng từ Bình Dương về TP.HCM.

Khi xe tải đi đến khu vực ngã tư Đất Thánh (P.An Thạnh, TX.Thuận An) thì suýt xảy ra va chạm giao thông với một xe du lịch BS 30F - 059.xx đi từ trong một trung tâm tiệc cưới ra QL13.

Theo anh Tuấn Vũ: “Tuy chưa xảy ra va chạm nhưng tài xế xe du lịch kè theo xe tôi nhấn còi inh ỏi. Khi vừa gần đến cổng KCN VSIP1 thì bất ngờ 2 người (1 nam, 1 nữ) trên xe du lịch xuống xe rút kiếm từ phía sau cốp xe chỉ thẳng vào người tôi rồi chém liên tiếp nhiều nhát vào kính trước, 2 bên hông xe sau đó rút đi”.

Sau khi bị chém bể nát kính xe, tài xế Tuấn Vũ chạy xe đến Công an TX.Thuận An trình báo sự việc. Công an TX.Thuận An đã tiếp nhận clip ghi lại vụ việc, đồng thời tiến hành điều tra, làm rõ.