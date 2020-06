Bình Phước: Bị kết án nhưng được 'quên' ngồi tù

Phát biểu tại Hội nghị Cộng đồng Chính trị - an ninh ASEAN lần thứ 21 dưới hình thức trực tuyến, Phó thủ tướng Phạm Bình Minh bày tỏ quan ngại về những diễn biến gần đây trên Biển Đông.

Giám đốc Điện lực Quỳ Châu (Nghệ An) đã bị tạm đình chỉ công tác 15 ngày vì nhân viên nhập nhầm tiền điện của một hộ dân từ 501 nghìn đồng thành... 16 triệu đồng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã chỉ rõ vai trò, trách nhiệm của ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Chánh thanh tra Bộ Xây dựng, liên quan việc Đoàn Thanh tra Bộ Xây dựng nhận hối lộ tại H.Vĩnh Tường vào tháng 6.2019.

Công an tỉnh Khánh Hòa vừa quyết định kỷ luật giáng 2 cấp bậc hàm, loại khỏi ngành công an đối với ông Nguyễn Cảnh An, người bị tố 'gạ tình' một phụ nữ vi phạm giao thông.