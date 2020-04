Bình Phước: Điều tra nghi án con dùng cây đánh chết mẹ

Chiều ngày 6.4, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an huyện Hớn Quản tổ chức khám nghiệm hiện trường , khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ nghi án con đánh chết mẹ xảy ra tại xã An Phú, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước.