Bình Phước: Hàng chục người tụ tập chờ 'cò' đưa xuất cảnh trái phép sang Campuchia

Ngày 3.7, Công an H.Bù Đốp ( Bình Phước ) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Hoàng Hùng (54 tuổi, ngụ H.Bù Đốp) để điều tra về hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép

Trước đó, chiều tối ngày 28.6, công an nhận tin báo tại nhà ông Trần Hoàng Hùng đang tập trung nhiều người ở các nơi khác đến, chuẩn bị đưa xuất cảnh trái phép sang Campuchia . Công an H.Bù Đốp đã phối hợp các lực lượng tiến hành kiểm tra, phát hiện và tạm giữ 8 người (trong đó 2 người Long An, 1 người Đồng Nai, 1 người Vũng Tàu, 4 người Tây Ninh).