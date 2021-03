Bình Phước: Xuyên đêm tìm kiếm người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Ngày 9.3, ông Nguyễn Văn Khánh, Phó chủ tịch UBND xã Tân Phước, H.Đồng Phú, Bình Phước cho biết: Sau 1 đêm huy động hơn 50 người nỗ lực tìm kiếm, địa phương đã tìm thấy 9 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép cùng 1 người Việt. Tất cả đã được đưa đi cách ly, lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 theo quy định.

Trước đó, khoảng 17 giờ chiều 8.3, từ nguồn tin của quần chúng nhân dân, Công an xã Tân Phước, H.Đồng Phú đã phát hiện 6 đối tượng người Trung Quốc đang có mặt tại ấp Cầu Rạt, xã Tân Phước.

Các đối tượng nhập cảnh trái phép bị phát hiện, bắt giữ ẢNH: Công an cung cấp

Qua làm việc tại công an xã, một số đối tượng khai nhận trước đó đã vượt biên qua cửa khẩu Lạng Sơn và được "cò" là người Việt hứa dẫn qua Campuchia để đi làm (nhưng không biết làm gì, lương bao nhiêu).

Sau đó, các đối tượng được xe ô tô đưa đến địa bàn xã Tân Phước, H.Đồng Phú, đưa vào một căn nhà kín. Sau đó, do sợ bị bán nên các đối tượng này đã bỏ trốn ra ngoài và bị người dân, lực lượng công an phát hiện, vây bắt. Tiếp tục tìm kiếm trong đêm, lực lượng công an và quần chúng nhân dân đã tìm được thêm 4 đối tượng khác, trong đó có 3 người Trung Quốc và một xe ô tô biển số 51H - 183.66 do người đàn ông tên Nguyễn Huệ (người Việt) sử dụng nghi là phương tiện trung chuyển các đối tượng người Trung Quốc nêu trên.

Tại khu vực tìm thấy 10 đối tượng, Trung tâm y tế H.Đồng Phú đã thực hiện các biện pháp y tế, phun xịt khử khuẩn. Tất cả các đối tượng sau đó được đo thân nhiệt, qua đó phát hiện 2 đối tượng có nhiệt độ ở mức 38 độ C. Hiện tất cả đã được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19, thực hiện cách ly theo quy định.

Các lực lượng đang tiếp tục tìm kiếm các đối tượng nhập cảnh trái phép trên các tuyến đường trong khu dân cư, cả các rẫy... ẢNH: HOÀNG GIÁP

Trao đổi với PV Thanh Niên, Ông Trần Duy Khánh, Phó chủ tịch UBND xã Tân Phước, cho biết “Hiện trên địa bàn, theo luồng báo thông tin có thể vẫn còn một số đối tượng nên từ đêm qua đến hôm nay, các lực lượng vẫn đang phong tỏa các điểm chốt chặn, tiếp tục tìm kiếm, tuy nhiên tới nay chưa phát hiện thêm đối tượng nào”.