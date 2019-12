Bình Thuận: Bắt nghi phạm trộm 200 lượng vàng ở tiệm vàng Hồng Bền

Lúc 0 giờ cùng ngày, Tổ công tác đặc biệt của Công an Bình Thuận đã bắt được nghi phạm trộm 200 lượng vàng của tiệm vàng Hồng Bền Trước đó, qua các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát hình sự đã nắm được một số thông tin và biết được nghi can đang lẩn trốn ở TP.Hà Nội. Một tổ công tác đặc biệt được lệnh ra Hà Nội để tiếp cận mục tiêu, tuy nhiên nghi can rất cảnh giác luôn thay đổi nơi ẩn náu, gây khó khăn cho các trinh sát. Với sự giúp đỡ của Công an TP.Hà Nội và các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Tổ công tác của Công an Bình Thuận đã bắt được nghi can tại một nhà nghỉ. Ban đầu công an xác định nghi phạm tên Trần Nguyên Lâm (còn có tên khác là Lê Bảo Nguyên, 29 tuổi, trú H.Bù Đăng, Bình Phước).

Nghi can Trần Nguyên Lâm vừa bị bắt tại Hà Nội, đang di lý về Bình Thuận Ảnh: C.T.V

Theo lời khai ban đầu của nghi phạm, người này đột nhập vào nhà bên cạnh sau đó nhảy sang nhà tiệm vàng Hồng Bền rồi cạy cửa sắt trên lầu tiệm vàng, đột nhập xuống tầng dưới lấy vàng trước khi tẩu thoát.

Theo giám đốc Công an Bình Thuận, hiện nghi can đang được tổ công tác của Công an Bình Thuận di lý về Bình Thuận để phục vụ công tác điều tra . Đây là nghi can rất manh động và “cáo già”, luôn thay đổi nơi ẩn náu khiến cho các trinh sát của Công an Bình Thuận gặp khó khăn khi truy tìm.

Camera an ninh của tiệm vàng Hồng Bền ghi lại cảnh nghi phạm đang trộm vàng Ảnh Công an Bình Thuận cung cấp