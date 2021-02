Bình Thuận: Bị cáo Trần Thị Ngọc Nữ vắng mặt 'để đi khám tâm thần', tòa đành hoãn

Phiên tòa do thẩm phán Nguyễn Thị Như Xuân chủ tọa. Ngay sau khi làm các thủ tục khai mạc, thẩm phán chủ tọa công bố bị cáo Trần Thị Ngọc Nữ có đơn xin vắng mặt "để vào Bệnh viện tâm thần T.Ư 2 khám và điều trị".

Theo thẩm phán chủ tọa, mặc dù có đơn xin vắng mặt để đi khám chữa bệnh tâm thần nhưng bị cáo Nữ không nộp bất cứ giấy tờ gì đến tòa để xác minh điều này.

Phiên tòa xét xử Trần Thị Ngọc Nữ (ảnh nhỏ) tội 'gây rối trật tự công cộng' đã có quyết định hoãn do bị cáo vắng mặt

Tuy nhiên, đại diện Viện KSND cũng đề nghị Hội đồng xét xử xác minh nguyên nhân vì sao bị cáo Trần Thị Ngọc Nữ cùng những người liên quan vắng mặt.

Theo đại diện VKS, kể cả các luật sư của bị cáo Ngọc Nữ, nếu không có đơn gửi đến tòa thì đều được xem là vắng mặt không lý do. Riêng bị cáo Nữ, nếu lần thứ 2 tòa triệu tập mà vẫn vắng mặt không có lý do chính đáng thì tòa phải có biện pháp, hoặc đưa ra quyết định xét xử vắng mặt bị cáo.

Theo quan sát của PV Thanh Niên, phiên tòa được lực lượng Công an TP.Phan Thiết bảo vệ nghiêm ngặt, kể cả việc phòng dịch. Hàng chục cán bộ, chiến sĩ cảnh sát trật tự, cảnh sát nhà tạm giữ, cảnh sát giao thông đã có mặt tại trụ sở TANDTP.Phan Thiết từ sớm để giữ gìn trật tự cho phiên tòa . Thượng tá Trần Long Khánh - Trưởng công an TP.Phan Thiết cũng có mặt tại trụ sở TAND thành phố để chỉ huy công tác an ninh trật tự.