Truy tố Trần Thị Ngọc Nữ tội gây rối ở tòa án tỉnh Bình Thuận

Ngày 26.1, Viện KSND TP.Phan Thiết (Bình Thuận) đã ban hành cáo trạng truy tố Trần Thị Ngọc Nữ (44 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp, TP.HCM; tạm trú KP.Long Sơn, P.Mũi Né, TP.Phan Thiết) về tội gây rối trật tự công cộng.

Đến tòa xúc phạm chánh án rồi đăng lên mạng xã hội

Theo cáo trạng, Trần Thị Ngọc Nữ là người được bà Huỳnh Vũ Mai Vương (ngụ KP.Long Sơn, P.Mũi Né) ủy quyền tham gia tố tụng và giải quyết các vấn đề liên quan vụ án dân sự “tranh chấp tài sản chung sau ly hôn” do TAND tỉnh Bình Thuận xét xử phúc thẩm ngày 23.5.2018 (trước đó TAND TP.Phan Thiết đã xử sơ thẩm).

Mặc dù đã được TAND tỉnh giải quyết khiếu nại, nhưng Nữ không thực hiện quyền của mình theo trình tự pháp luật, mà nhiều lần đến trụ sở TAND tỉnh thực hiện hành vi gây rối trật tự công cộng, chửi bới, lớn tiếng xúc phạm Chánh án TAND tỉnh, thẩm phán xét xử, gây náo loạn tại trụ sở TAND tỉnh, làm ảnh hưởng trực tiếp đến các hoạt động của tòa.

Cụ thể, sau khi nhận được bản án ngày 23.5.2018, do không đồng ý với bản án này nên Nữ đề nghị tòa xem xét lại. Ngày 8.6.2018, Chánh án TAND tỉnh Bình Thuận (lúc đó) là ông Biện Văn Hoan và thư ký phiên tòa đã giải thích rõ về quyền khiếu nại. Ngay hôm sau, bà Vương có đơn khiếu nại bản án trên. Ngày 26.6.2018, TAND tỉnh ban hành quyết định không chấp nhận khiếu nại bản án của bà Vương.

Khoảng 10 giờ ngày 28.6.2018, Trần Thị Ngọc Nữ và chồng là Trần Văn Đoàn cùng bà Huỳnh Vũ Mai Vương đến trụ sở TAND tỉnh “gây sự”. Nữ yêu cầu được gặp thẩm phán Lương Thanh Chín (thẩm phán xét xử phúc thẩm vụ án nói trên - PV) và Chánh án TAND tỉnh Biện Văn Hoan. Lúc này, Phó chánh văn phòng TAND tỉnh là ông Vũ Đức Hùng giải thích rằng, việc khiếu nại của Nữ đã được giải quyết và phải theo trình tự pháp luật.

Tuy nhiên, Nữ và những người đi cùng đi bộ lên tầng 3 của trụ sở TAND tỉnh, trong đó Nữ đến các phòng làm việc tự giật cửa phòng cán bộ tòa án. Tiếp theo, dùng ĐTDĐ livestream lên mạng xã hội Facebook bằng tài khoản “Nu Tran”. Vừa quay, Nữ vừa chửi bới xúc phạm thẩm phán Lương Thanh Chín và Chánh án Biện Văn Hoan…

Bị can Trần Thị Ngọc Nữ ẢNH CẮT TỪ CLIP

Phó chánh án phải di dời cuộc họp nhiều lần vì mất trật tự

Ngoài ra, cáo trạng còn nêu, hành động của Trần Thị Ngọc Nữ gây bức xúc cho cán bộ tòa trong giờ hành chính. Cụ thể, tại thời điểm Nữ mạt sát cán bộ tòa, có nhiều người đang ngồi ở hành lang trụ sở tòa án tỉnh để liên hệ công việc. Lúc này, cũng tại hội trường B ở tầng 2, đang diễn ra một phiên tòa dân sự khác do thẩm phán Lê Thị Thanh Thái làm chủ tọa. Việc Nữ livestream, chửi bới, gây ồn ào làm cho phiên tòa của thẩm phán Thái chủ tọa bị ảnh hưởng vì không nghe rõ.

Ông Vũ Đức Hùng đến yêu cầu Nữ không được la lối vì ảnh hưởng đến các phiên tòa khác, nhưng Nữ không dừng lại mà tiếp tục chửi bới, la hét... Sau đó, ông Hùng báo vụ việc cho Công an P.Bình Hưng; đáng nói khi công an có mặt can thiệp nhưng Nữ vẫn không chấp hành, cho đến 12 giờ ngày 28.6.2018 mới rời khỏi trụ sở TAND tỉnh.

Đến 13 giờ 40 cùng ngày, Nữ quay lại trụ sở TAND tỉnh tiếp tục chửi bới và livestream lên mạng Facebook. Nữ cứ di chuyển từ tầng 1 lên tầng 3 của tòa nhà, quay phát trực tiếp, chửi bới, gây ồn ào tại trụ sở tòa. Thời điểm này, ở tầng 3, TAND tỉnh có cuộc họp do Phó chánh án TAND tỉnh Nguyễn Thị Hiệp Hòa chủ trì. Nhưng do Nữ cứ đi qua đi lại, gây mất trật tự, nên Phó chánh án Nguyễn Thị Hiệp Hòa cho chuyển cuộc họp xuống tầng 1. Do phải thay đổi phòng họp nhiều lần, nên cuộc họp này diễn ra chậm hơn một tiếng theo dự kiến.

Nữ “quậy” cho đến 15 giờ 30 cùng ngày, thì ông Vũ Đức Hùng cùng các cán bộ khác lập biên bản về hành vi của Nữ và báo cáo Công an P.Bình Hưng một lần nữa. Chiều cùng ngày, Công an P.Bình Hưng mời Nữ về trụ sở công an phường làm việc, song lúc công an đang lập biên bản thì Nữ tự ý bỏ về.

Tất cả 8 clip mà Nữ livestream lên mạng xã hội đã được lưu giữ. Các clip này được Phân viện Khoa học hình sự Bộ Công an giám định và khẳng định không bị chỉnh sửa; người chửi bới cán bộ tòa trong clip chính là Nữ.

Theo nguồn tin của PV Thanh Niên ngày 1.2, vụ án “tranh chấp tài sản chung sau ly hôn” của bà Huỳnh Vũ Mai Vương với chồng cũ (mà Nữ được ủy quyền tham gia tố tụng) đã bị TAND cấp cao tại TP.HCM hủy cả bản án sơ thẩm, lẫn phúc thẩm và đề nghị xét xử lại. Theo đó, TAND cấp cao tại TP. HCM đề nghị xét xử lại vì cho rằng tài sản mà bà Vương tranh chấp với chồng cũ là tài sản (lô đất) do cha mẹ chồng bà Vương cho 2 chị em (chồng bà Vương và chị gái chồng bà Vương hiện ở nước ngoài - PV). Việc bản án sơ thẩm xét xử chia đôi lô đất và tiền cho thuê lô đất; bản án phúc thẩm của TAND tỉnh chia lại (60 - 40) cho bà Vương và chồng cũ được Tòa cấp cao cho là không phù hợp với luật hiện hành, vì trong đó có cả phần của chị gái chồng cũ bà Vương, nên yêu cầu phải xét xử lại.