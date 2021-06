Bình Thuận chỉ định điểm đỗ xe đón trả khách trên QL1 nhằm phòng dịch Covid-19

Công an H.Chợ Mới, An Giang vừa bắt giam bị can Trần Văn Huy về tội trộm cắp tài sản. Bị can này phá hỏng camera an ninh của một cơ sở thờ tự, nửa đêm lẻn vào trộm cắp lư đồng.