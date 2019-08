Bình Thuận 'cưỡng chế ngay' trạm dừng chân trái phép

Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận lần này gửi đích danh giám đốc các sở, ngành như Công an tỉnh; Sở Tư pháp, Sở GTVT và Chủ tịch UBND H.Bắc Bình.

Riêng đối với Công an Bình Thuận , ông Nguyễn Ngọc Hai yêu cầu các lực lượng chức năng của Công an tỉnh và Công an H.Bắc Bình có trách nhiệm phải xây dựng kế hoạch, phương án đảm bảo trật tự an toàn trong quá trình thi hành quyết định cưỡng chế của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.