Bình Thuận gửi công văn đề nghị Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị đón 15 người trong thùng xe đông lạnh

Công văn của UBND tỉnh Bình Thuận nêu, ngày 12.9, Trạm CSGT Hàm Tân (Bình Thuận) tuần tra trên Quốc lộ 1, phát hiện xe đông lạnh BS 51D - 382.14 do Lê Văn Tuấn (ngụ Thanh Hóa) điều khiển đang dừng trong sân một quán cơm thuộc xã Tân Đức (H.Hàm Tân). Do có dấu hiệu nghi vấn nên tổ tuần tra đã yêu cầu tài xế mở khóa thùng xe đông lạnh thì phát hiện bên trong có 15 người (trong đó có 1 trẻ em) là người dân của tỉnh Quảng Trị, Hà Tĩnh và Nghệ An.