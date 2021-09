Bình Thuận: Hát karaoke lớn tiếng bị hàng xóm tấn công dẫn đến tử vong

Sáng nay 20.9, Công an H.Hàm Tân có báo cáo nhanh gửi Công an tỉnh Bình Thuận vụ án giết người xảy ra tại xã Tân Phúc (H.Hàm Tân).

Theo thông tin từ Công an H.Hàm Tân , khoảng 20 giờ ngày 19.9, P.B.H (16 tuổi, ngụ xã Tân Phúc, H.Hàm Tân) cùng nhóm bạn (6 người) tổ chức ăn nhậu, sau đó hát karaoke tại nhà của N.V.A (17 tuổi, trú thôn 2, xã Tân Phúc, H.Hàm Tân).

Đến khoảng 22 giờ, do nhóm người này hát karaoke quá ồn ào nên anh Trần Đình Trung (37 tuổi, sát nhà A.) qua nhắc nhở, yêu cầu trật tự, không gây ảnh hưởng nhà bên cạnh.

Sau khi vụ án xảy ra, Công an H.Hàm Tân phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an Bình Thuận tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra vụ án mạng.

Ngay trong đêm, Công an H.Hàm Tân đã bắt được nghi can Trần Đình Trung và bàn giao cho Cơ quan CSĐT (PC01) - Công an Bình Thuận để điều tra vụ án theo thẩm quyền.