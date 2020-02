Bình Thuận họp khẩn cấp bàn biện pháp kiểm soát người đến từ vùng dịch Hàn Quốc

Tăng cường cập nhật thông tin người về từ vùng dịch Hàn Quốc

Tại buổi họp khẩn bàn biện pháp kiểm soát người đến từ vùng dịch Hàn Quốc, UBND thị xã La Gi (Bình Thuận) cung cấp thông tin có hai mẹ con người phụ nữ ở phường Phước Lộc trở về quê sau khi đi du lịch ở tỉnh Daegu, Hàn Quốc

Khi trở về thì người mẹ bị sốt nhẹ. Ngay sau đó, hai mẹ con được đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh để cách ly và lấy mẫu để xét nghiệm. Đến thời điểm trưa nay (26.2), kết quả xét nghiệm của cả hai mẹ con người phụ nữ ở La Gi là âm tính với Covid-19

Mũi Né vắng bóng khách Trung Quốc giữa đại dịch virus corona

Tuy nhiên, công tác nắm thông tin người nước ngoài đến địa phương, hoặc người địa phương trở về từ nước ngoài tại địa phương rất thiếu cập nhật. Chẳng hạn, theo Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc Nguyễn Văn Hoàng, ngay cả vụ việc một phụ nữ ở xã Thuận Minh, huyện Hàm Thuận Bắc từ Hàn Quốc trở về quê, rồi bị sốt, nhập viện cách ly mà địa phương vẫn không biết

Vấn đề này, đại tá Đào Ngọc Nghĩa, Phó giám đốc Công an Bình Thuận, cho biết Công an tỉnh Bình Thuận đã kiến nghị Cục Xuất nhập cảnh cung cấp danh sách người trở về từ nước ngoài cũng như người nước ngoài đến địa phương để theo dõi.

Đồng thời, công an các huyện thị phải tăng cường kiểm soát hộ tịch, hộ khẩu thời gian này để biết gia đình nào có người đi nước ngoài, vì kiểm soát ngay từ cơ sở mới là quan trọng nhất.

Hai người đến Mũi Né từ Hàn Quốc không chấp nhận kiểm dịch cách ly nên bỏ đi và sau đó đón xe quay trở lại thành phố Nha Trang ngay trong đêm 25.2 Ảnh: CTV

Phó chánh Văn phòng UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Đức Hải Tùng cho biết, tối 25.2 có hai người Hàn Quốc không tuân thủ việc kiểm soát dịch bệnh của cơ quan chức năng. Sau khi không chấp hành yêu cầu đi cách ly, hai người này đã đón xe rời khỏi Bình Thuận.

Ông Tùng cho biết, theo hướng dẫn của Bộ Y tế thì người đến từ vùng dịch phải được cách ly tập trung, dù chưa có dấu hiệu bệnh tật. Nhưng du khách thường không chấp nhận tập trung cách ly tại bệnh xá công an và quân đội, do vậy kiến nghị Ban chỉ đạo đưa người Hàn Quốc vào các resort do người Hàn Quốc làm chủ và điều hành để cách ly. Nhưng đối với công dân Hàn Quốc đến từ các nơi không có dịch thì không nhất thiết phải cách ly họ.

Bệnh nhân cuối cùng xuất viện, Việt Nam không còn ai nhiễm Covid-19

Kiến nghị không cho người từ vùng dịch ra đảo Phú Quý

Phó chủ tịch UBND huyện đảo Phú Quý Ngô Tấn Lực kiến nghị Ban chỉ đạo cho thành lập ngay khu cách ly tập trung tại đảo Phú Quý; đồng thời có khám sàng lọc ngay tại đầu cảng Phan Thiết đối với hành khách ra đảo Phú Quý.

Ông Lực cũng kiến nghị Công an tỉnh Bình Thuận tạm thời không cho du khách từ Hàn Quốc, Trung Quốc và một số nước có dịch Covid-19 ra đảo Phú Quý.

Đại tá Đào Ngọc Nghĩa cho biết, nếu Ban Chỉ đạo chống dịch Covid-19 tỉnh Bình Thuận đồng ý với kiến nghị của Phú Quý thì Công an tỉnh Bình Thuận sẽ tạm thời chưa cấp phép cho công dân các nước có dịch ra đảo.

Đại diện BQL các Khu công nghiệp tỉnh Bình Thuận thông tin, cả 4 người Trung Quốc đến Bình Thuận rồi tự thuê nhà nghỉ (sau đó phát hiện và buộc phải cách ly 14 ngày) nay xin được cơ quan y tế xác nhận đã hoàn thành thời gian cách ly để họ về nhà máy tại khu công nghiệp làm việc cùng công nhấn.

Vị đại diện Khu Công nghiệp còn cho biết, hiện có 12 người Trung Quốc xuất phát từ Trung Quốc sau đó đến Campuchia và được cách ly 15 ngày tại đó, nay quay lại Bình Thuận làm việc, thì có phải cách ly nữa hay không?

Thạc sĩ Đinh Thế Hùng, Giám đốc Trung tâm kiểm soát dịch bệnh của tỉnh cho biết tuy không cần phải cách ly 12 người này nhưng vẫn nên đặt trong tình huống theo dõi đặc biệt.

Phun dịch CloraminB khử trùng chống dịch ở Bình Thuận Ảnh: Quế Hà