Bình Thuận nói gì về đơn tố cáo nhân sự trước đại hội Đảng bộ?

Sáng 9.10, tại TP.Phan Thiết, Tỉnh ủy Bình Thuận tổ chức họp báo thông tin đến các cơ quan báo chí một số công tác chuẩn bị cho đại hội Đàng bộ tỉnh lần thứ 14, nhiệm kỳ 2020-2025.

Chủ trì buổi họp báo là ông Hồ Trung Phước, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng thời là người được Tỉnh ủy phân công phát ngôn cho đại hội.

Đại hội sẽ triệu tập 349 đại biểu, trong đó có 48 đại biểu đương nhiên; còn lại 301 đại biểu được bầu từ đại hội đảng bộ trực thuộc tỉnh.

Về công tác đảm bảo an ninh cho đại hội, theo ông Phước, cả trước, trong và sau đại hội, đều được lực lượng an ninh bảo đảm tuyệt đối đối an toàn. Các vị trí xung yếu của tỉnh được lực lượng an ninh bảo vệ nghiêm ngặt.

“Cần nhà đầu tư chứ không cần nhà đầu cơ”

Theo ông Hồ Trung Phước, đại hội lần này có nhiệm vụ đánh giá lại toàn nhiệm kỳ vừa qua của Đảng bộ tỉnh. Trong đó, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế , xã hội, nâng cao cuộc sống của nhân dân sẽ được chú trọng. Nhìn lại 5 năm qua, sức cạnh tranh của nền kinh tế của Bình Thuận còn bộc lộ nhiều yếu kém. Hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng về giao thông đối ngoại chưa đáp ứng cho phát triển nền kinh tế. Phát triển kinh tế chưa tương xứng với tiềm năng vốn có.

Theo ông Phước, hiện nay nhiều nhà đầu tư vào Bình Thuận làm ăn. Minh chứng là trong nhiệm kỳ qua có hàng loạt dự án lớn được triển khai, góp phần thúc đẩy kinh tế cho tỉnh. Tuy nhiên, cũng có nhiều nhà đầu tư đến Bình Thuận chủ yếu để "đầu cơ, hơn là đầu tư".

Bên cạnh đó, ông Phước nói, nhiệm kỳ qua, công tác quản lý đất đai của tỉnh bộc lộ nhiều yếu kém. Thậm chí có cán bộ lãnh đạo bị kỷ luật, có cán bộ vào tù cũng vì công tác quản lý đất đai . Cho nên đại hội lần này phải rút ra bài học, vạch ra phương hướng nhằm khắc phục các yếu kém này.

“Theo tôi, thời đại 4.0 này, chúng ta phải minh bạch hóa thông tin về đất đai. Các nhà đầu tư chiến lược họ cần minh bạch. Làm sao để họ ngồi ở nhà cũng có thể nắm được sơ đồ quy hoạch. Từ đó chỉ số PCI minh bạch về đất đai mới nâng cao được”, ông Hồ Trung Phước nói.

Bà Lê Thị Bích Liên, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Thuận, cho biết cơ cấu nhận sự Ban chấp hành nhiệm kỳ mới 2020-2025 của Bình Thuận là 51 ủy viên; giảm 3 người so với nhiệm kỳ 2015- 2020. Đại hội sẽ bầu 50/51 ủy viên vào Ban chấp hành nhiệm kỳ mới (để khuyết 1 ủy viên bổ sung sau đại hội). Theo bà Liên, toàn bộ quy trình làm công tác nhân sự cho đại hội theo đúng “5 bước” đã hoàn thành và trình lên Bộ Chính trị phê duyệt.

Tố cáo nhân sự cấp cao không đúng sự thật!

Trả lời cầu hỏi của báo chí xung quanh công tác tổ chức, lựạ chọn nhân sự cho nhiệm kỳ này, đặc biệt là việc giải quyết đơn thư tố cáo trước đại hội..., ông Hồ Trung Phước cho biết, trước đại hội có đơn thư tố cáo, trong đó có tố cáo cả nhân sự được cơ cấu lãnh đạo nhiệm kỳ này. “Tuy nhiên, theo quy định, việc đơn thư tố cáo sát đại hội sẽ không được giải quyết, để lại cho Ban chấp hành mới giải quyết sau đại hội", ông Phước nói.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Thuận sẽ diễn ra từ chiều 13.10, cho đến hết buổi sáng ngày 16.10.