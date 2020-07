Bình Thuận phải biết tận dụng tiềm năng để phát triển

Tham gia đoàn cùng công tác của Ban Bí thư, có Bí thư T.Ư Đảng, Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hòa Bình, Phó trưởng ban Tổ chức T.Ư Mai Văn Chính và đại diện các Ban của T.Ư Đảng.

Tại buổi làm việc với Đoàn công tác chiều 10.7, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận Nguyễn Mạnh Hùng báo cáo tóm tắt kết quả việc thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ 12 của Đảng và nghị quyết của đảng bộ tỉnh.

Theo Bí thư Nguyễn Mạnh Hùng, sau 4 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ 12 của Đảng, kinh tế Bình Thuận đã có bước phát triển khá tốt. Các ngành kinh tế phát triển khá đồng đều. Tổng giá trị sản phẩm nội tỉnh (GRDP) theo từng năm tăng trưởng đạt 7,64%. Trong đó, “3 trụ cột” chính của kinh tế Bình Thuận là công nghiệp, năng lượng; du lịch, kinh tế biển và nông nghiệp công nghệ cao được chú trọng và có bước phát triển vượt bậc.

Tuy nhiên, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận cũng nhìn nhận, các kết quả đạt được trong 4 năm thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12 và Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh chưa tương xứng tiềm năng sẵn có của tỉnh.

Để phấn đấu trong nhiệm kỳ sắp tới, Bình Thuận đặt ra chỉ tiêu tăng trưởng GRDP giai đoạn 2021-2025 sẽ đạt khoảng 7,3%. Trong đó nhóm ngành công nghiệp, xây dựng tăng 11,5%; dịch vụ tăng 7-7,5%. Đến năm 2025, tỷ trọng công nghiệp của Bình Thuận phấn đấu đạt 40%. GRDP bình quân đầu người sẽ đạt 4.200 đến 4.400 USD.

Cùng dự buổi làm việc của Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng với lãnh đạo chủ chốt của Tỉnh ủy Bình Thuận còn có Bí thư T.Ư Đảng, Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hòa Bình Ảnh: Quế Hà

Tại buổi làm việc với đoàn công tác của Ban Bí thư TƯ Đảng, đại tá Trần Văn Toản - Giám đốc Công an Bình Thuận báo cáo, tại Bình Thuận về cơ bản công tác an ninh trật tự, an toàn xã hội được giữ vững.

Tuy nhiên, thời gian qua vẫn nổi lên “yếu tố Trung Quốc ”. Theo đại tá Toản, bờ biển Bình Thuận dài tới 192 km, hàng nghìn tàu cá của ngư dân thường đánh bắt ở các vùng biển khơi xa, trong đó có đảo Trường Sa.

“Ngư dân Bình Thuận thường xuyên bị các tàu của Trung Quốc xua đuổi. Đây là một sự thật” - đại tá Toản báo cáo.

Ở đất liền, theo giám đốc Công an Bình Thuận thì tỉnh này là nơi sản xuất nhiều thanh long nhất cả nước. Hiện rất nhiều người Trung Quốc đến thu mua thanh long tại Bình Thuận. Trên thực tế, tại Bình Thuận không có người Trung Quốc đứng tên mua đất.

Đại tá Trần Văn Toản - Giám đốc Công an Bình Thuận cho biết ngư dân Bình Thuận đánh bắt ngoài khơi xa, đặc biệt là khu vực gần quần đảo Trường Sa của Việt Nam, thường bị tàu của Trung Quốc xua đuổi. Ảnh: Quế Hà

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng yêu cầu Bình Thuận phải quan tâm đặc biệt, các lực lượng quân sự , công an phải nâng cao bản lĩnh chính trị, sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống, không được để xảy ra các tình huống bất ngờ.

Phó Ban Tổ chức T.Ư Mai Văn Chính phát biểu tại buổi làm việc với Bình Thuận Ảnh: Quế Hà

Vi phạm về quản lý đất đai còn phổ biến

Tại buổi làm việc, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra T.Ư - Huỳnh Thị Xuân Lam, cho rằng dù đã có nhiều cố gắng, xong thời gian qua Bình Thuận còn để xảy ra nhiều sai phạm trên lĩnh vực đất đai; có những vụ việc diễn ra rất phức tạp, gây ra khiếu kiện kéo dài.

Bà Huỳnh Thị Xuân Lam cho biết, tình trạng khiếu kiện về đất đai tại Bình Thuận có dấu hiệu gia tăng, trong đó có cả nguyên cán bộ lãnh đạo của tỉnh này có thư tố cáo kéo dài nhiều năm liền. Ảnh: Quế Hà

Theo bà Huỳnh Thị Xuân Lam, tại Bình Thuận còn xuất hiện nhiều đơn thư trước đại hội Đảng, “chính danh có, mà nặc danh cũng có”. Trong đó, đặc biệt là có cả đơn thư liên quan đến nhân sự thuộc diện Tỉnh ủy quản lý. Đơn thư có dấu hiệu tăng cao, nhiều đơn thư gửi đến cả các lãnh đạo cấp cao. Có những đơn thư đã giải quyết rồi, nhưng người tố cáo vẫn gửi đơn tiếp tục. Cá biệt có đơn thư của một cán bộ hưu trí, nguyên là lãnh đạo của Tỉnh ủy Bình Thuận (bà Lam xin không nêu tên) tố cáo tập thể lãnh đạo các nhiệm kỳ và đương nhiệm, liên quan đến một dự án đất đai.

“Người này khiếu nại, tố cáo suốt từ đầu nhiệm kỳ đến giờ vẫn chưa chấm dứt”. Về vụ việc này, bà Lam cho biết Phó thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã chỉ đạo làm rõ. Ủy ban Kiểm tra T.Ư cũng đã phối hợp với Thanh tra Chính phủ gặp gỡ, lắng nghe ý kiến của người tố cáo để tìm hướng giải quyết dứt điểm. Bà Lam cũng đề nghị Tỉnh ủy Bình Thuận phải quan tâm xử lý tốt tình trạng đơn thư của người dân, để không làm ảnh hưởng đến đại hội Đảng các cấp.

Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hòa Bình cho biết, hiện Bình Thuận có tới 260 vụ án hành chính, nhưng các cấp tòa mới giải quyết được 90 vụ. Ông Nguyễn Hòa Bình yêu cầu Tỉnh ủy Bình Thuận phải hết sức quan tâm đến án hành chính vì bản chất là “dân kiện chính quyền”. Nếu không xử lý tốt sẽ tạo nên điểm nóng, khiếu kiện đông người, nhất là lĩnh vực đất đai.

Bình Thuận phải biết tận dụng tiềm năng để phát triển

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt của Bình Thuận, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng biểu dương những nỗ lực của Đảng bộ Bình Thuận trong thời gian qua.

Tuy nhiên, thường trực Ban Bí thư cho rằng, tốc độ phát triển kinh tế Bình Thuận chưa tương xứng với tiềm năng sẵn có. Bình Thuận phải biết tận dụng tiềm năng để phát triển ngành công nghiệp năng lượng, du lịch và các sản phẩm lợi thế của nông nghiệp như trái thanh long. Trong đó, đặc biệt chú trọng phát triển kinh tế biển, gắn với việc bảo vệ chủ quyền biển đảo, trong đó có hòn đảo Phú Quý.

Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hòa Bình cho biết, Bình Thuận mới giải quyết được 90 vụ án trong tổng số 260 vụ án hành chính. Nếu không xử lý tốt các vụ án hành chính rất dễ tạo ra điểm nóng về khiếu kiện. Ảnh: Quế Hà

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nhấn mạnh đến việc tăng cường công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản ở địa phương. “Càng phát triển về kinh tế thì đất đai càng quý, phải quản lý cho thật tốt; không để phát sinh khiếu kiện về đất đai”.

Về công tác xây dựng Đảng và chính quyền, Thường trực ban Bí thư yêu cầu Bình Thuận phải quan tâm tốt đến công tác xây dựng Đảng. Trong đó, chú trọng công tác đoàn kết nội bộ, phê bình và tự phê bình; dựa trên tinh thần dân chủ theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Về việc chuẩn bị cho Đại hội Đảng của tỉnh và các cấp, Thường trực Ban Bí thư yêu cầu phải tiếp tục rà soát theo Chỉ thị 35 của Ban Bí thư. “Quyết không đưa vào đại hội lần này những người nói và làm không theo Nghị quyết của Đảng; gây mất đoàn kết nội bộ, lợi ích cá nhân”.