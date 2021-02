Bộ Chính trị đồng ý mua vắc xin phòng Covid-19 chủ yếu từ nguồn ngân sách nhà nước

Từ trong khó khăn nảy ra sáng kiến, rồi tìm biện pháp cho thiết thực, hiệu quả... Đánh giá về việc thực hiện Chỉ thị 48 của Ban Bí thư, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ, nhìn tổng thể, không khí đón tết vui tươi, lành mạnh, phấn khởi, tự hào, qua đó động viên, khích lệ tinh thần yêu nước, khí thế phấn chấn vươn lên… Tuy nhiên, mặc dù đã triển khai quyết liệt công tác phòng, chống dịch, khó tránh khỏi khó khăn do tác động của dịch Covid-19. "Chúng ta đã cơ bản giữ được an toàn. Các kết quả đạt được, quan hệ đối ngoại tốt. Đại hội vừa rồi nhận được hơn 500 điện mừng của các tổ chức đảng, các nước trên thế giới, chưa có Đại hội nào các nước gửi nhiều điện mừng như vậy, sau đó lại điện đàm… Cho nên, đánh giá tình hình để tiếp tục chỉ đạo, động viên những nơi làm tốt, như công an, quân đội, y tế, đối ngoại, tôn giáo… đều có những chuyển biến mới; đồng thời phải rút kinh nghiệm những nơi còn thiếu sót, khiếm khuyết để sửa chữa, khắc phục kịp thời”, Tổng bí thư, Chủ tịch nước nói. Tổng bí thư, Chủ tịch nước cũng lưu ý, trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, năm nay có nhiều sáng kiến như dừng bắn pháo hoa, nhưng lại đưa lên truyền hình cả nước đều xem, không phải đi ra ngoài. Hay như giáo dục , tạm thời các cháu không đến trường, tổ chức học trực tuyến . Nhưng không phải gia đình nào cũng có điều kiện học trực tuyến, nhất là vùng sâu vùng xa, nông thôn, miền núi, cho nên mọi việc phải tính toán cụ thể. Từ trong khó khăn nảy ra sáng kiến, rồi tìm biện pháp cho thiết thực, hiệu quả, không chủ quan, không thỏa mãn.