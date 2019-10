Bộ Công an bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh

Ngày 2.10, tại Công an tỉnh Bắc Giang, thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an, trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an điều động và bổ nhiệm thượng tá Nguyễn Quốc Toản, Phó cục trưởng, Bộ Công an giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang.

Trước đó, thiếu tướng Tô Ân Xô , Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang, đã được Bộ Công an điều động và bổ nhiệm giữ chức Chánh văn phòng Bộ Công an kể từ ngày 8.9.