Bộ Công an cần vào cuộc vụ 'tiếp thị sữa'

Sau khi Thanh Niên đăng loạt tin bài về việc một người dân khi quay clip trên đường Nguyễn Văn Linh (xã Phong Phú, H.Bình Chánh, TP.HCM) gần “chốt” CSGT đã bị người nghi là " tiếp thị sữa " đánh thương tích, rất nhiều bạn đọc bức xúc đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ hành vi của các nghi can gây thương tích cho người dân, làm mất an ninh trật tự... ; đặc biệt, phải điều tra xem những nghi can này có mối quan hệ gì với CSGT làm nhiệm vụ gần đó hay không.