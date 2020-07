Bộ Công an đề nghị Công an TP.HCM điều tra 'Team khởi nghiệp 360'

Ngày 1.7, Cục Cảnh sát hình sự (C02) - Bộ Công an đã có công văn gửi Công an TP.HCM đề nghị điều tra để ngăn chặn và triệt xóa hoạt động của “ Team khởi nghiệp 360 ” có dấu hiệu phạm tội.

Theo đó, từ ngày 11.6, Báo Thanh Niên liên tục đăng bài điều tra phản ánh về hoạt động “ Team khởi nghiệp 360 ” có dấu hiệu phạm tội hình sự. Từ phản ánh của Báo Thanh Niên, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo C02 vào cuộc điều tra.

Qua làm việc với PV Thanh Niên, C02 xét thấy hoạt động “Team khởi nghiệp 360” (trụ sở chính tại 42A Cây Keo, P.Tam Phú, Q.Thủ Đức, TP.HCM) có dấu hiệu vi phạm pháp luật về quản lý bán hàng đa cấp, C02 đã chuyển thông tin phản ánh của Báo Thanh Niên đến Giám đốc Công an TP.HCM để xem xét, điều tra, giải quyết. Đồng thời, C02 đề nghị Công an TP.HCM thông báo cho Bộ Công an và Báo Thanh Niên kết quả điều tra xử lý.