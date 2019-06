'Bộ Công an không có văn bản, tài liệu nào giúp Vũ ‘nhôm’ thành giàu có'

Chiều 10.6, tiếp tục phiên xét xử phúc thẩm 5 bị cáo trong vụ án thâu tóm đất công tại Đà Nẵng và TP.HCM, HĐXX đã cho cách ly bị cáo Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ “nhôm”, trước khi xét hỏi các bị là cựu tướng, tá trong ngành Công an.

Trả lời HĐXX, bị cáo Phan Hữu Tuấn , cựu Phó tổng cục trưởng Tổng cục tình báo (Tổng cục 5, Bộ Công an), cho biết mình là người đã tuyển dụng Vũ “nhôm” làm tình báo viên từ năm 2009. Theo bị cáo, về nguyên tắc, mọi hoạt động nghiệp vụ của Phan Văn Anh Vũ chỉ do Nguyễn Hữu Bách, cựu đại tá, cựu Phó cục trưởng thuộc Tổng cục tỉnh báo, và bị cáo tiến hành gặp gỡ và giao nhiệm vụ.

Trong khi đó, bị cáo Nguyễn Hữu Bách chỉ khai mọi hoạt động đều thực hiện theo chỉ đạo của Phan Hữu Tuấn. Trước khi Vũ “nhôm” thành tình báo viên, Tổng cục 5 đã sử dụng 2 công ty do Phan Văn Anh Vũ là Chủ tịch Hội đồng quản trị, gồm Công ty cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79 và Công ty cổ phần Nova Bắc Nam 79.

Khi chủ tọa hỏi: “Các tổ chức bình phong được hình thành trên cơ sở pháp lý hay văn bản nào?”, bị cáo Phan Hữu Tuấn không trả lời trực tiếp câu hỏi, mà cho biết cùng với bị cáo Bách thực hiện các văn bản đề xuất cấp trên quyết định.

“Khi nghiên cứu xây dựng 2 tổ chức này, mục đích yêu cầu đặt ra là gì?”, Chủ tọa hỏi tiếp. “Mục đích là để cho Phan Văn Anh Vũ phát triển kinh tế, có tiềm lực lớn mạnh để phục vụ cho hoạt động của Bộ Công an”, bị cáo Tuấn đáp.

Khai nhận trước tòa, bị cáo Phan Hữu Tuấn cũng cho biết bản thân có tham gia góp vốn vào 2 doanh nghiệp này, trong đó, góp vốn 20% vào Công ty Xây dựng Bắc Nam 79 và 5% vào Công ty Cổ phần Nova Bắc Nam 79 với tên gọi khác.

Chủ toa hỏi: “Bị cáo góp vốn vào các doanh nghiệp này căn cứ vào quy định pháp luật nào khi bị cáo là sĩ quan công an?”. Cựu trung tướng không trả lời được câu hỏi này mà chỉ nói loanh quanh “lĩnh vực tình báo rất phong phú đa dạng”. Ngay lập tức, câu trả lời của bị cáo đã bị chủ tọa cắt ngang với khẳng định mọi hoạt động tình báo đều phải phù hợp với pháp luật Việt Nam. “Có đặc thù đặc biệt gì cũng không được trèo lên pháp luật”, chủ tọa nói.

Sau khi được chủ tọa giải thích, bị cáo Phan Hữu Tuấn thừa nhận các tổ chức bình phong được thành lập, hoạt động không đúng với quy định pháp luật, kể cả quy định về tình báo cũng như luật Doanh nghiệp.

Cựu trung tướng Công an cũng cho rằng, Vũ “nhôm” tự mình đề xuất xin mua các bất động sản của nhà nước. Đồng thời, Bộ Công an có các văn bản đề nghị các địa phương tạo điều kiện để mua nhưng sau đó Vũ “nhôm” chuyển các tài sản này sang cá nhân là đã lợi dụng danh nghĩa công an để trục lợi.

Bị cáo Tuấn cũng cho rằng, nếu không có các văn bản của Bộ Công an thì Vũ “nhôm” sẽ không thể nào mua được các nhà đất công sản tại Đà Nẵng và TP.HCM.

“Phải có danh nghĩa của Bộ Công an thì mới được những tài sản đó. Các văn bản của Bộ Công an đến các địa phương đều đề nghị giúp đỡ công ty bình phong, phục vụ cho hoạt động của ngành. Không có tài liệu nào thể hiện để giúp Vũ thành giàu có”, bị cáo Phan Hữu Tuấn nói, đồng thời khẳng định khi thực hiện các văn bản giúp sức cho Vũ “nhôm” mua, thuê mua 7 tài sản nhà đất tại các địa phương, bị cáo không được hưởng lợi, mà chỉ nghĩ làm sao để hoàn thành nhiệm vụ.