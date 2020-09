Bộ Công an sát hạch, cấp GPLX: Không vũ trang hóa nhiệm vụ của ngành dân sự

Ngày 29.9, Cục CSGT (C08, thuộc Bộ Công an) đã thông tin với báo chí về dự thảo luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Dự án luật này được tách ra từ luật Giao thông đường bộ năm 2008, do Bộ Công an chủ trì soạn thảo, cùng với đó là dự án luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) do Bộ GTVT chủ trì soạn thảo.

Tại hội nghị, đại tá Đỗ Thanh Bình, Phó cục trưởng C08, khẳng định việc chuyển giao nhiệm vụ sát hạch, cấp giấy phép lái xe (GPLX) từ Bộ GTVT sang Bộ Công an không có chuyện “vũ trang hóa nhiệm vụ của ngành dân sự” như nhiều ý kiến đã nêu mà là sự thay đổi để thực hiện đúng chức năng, vì lợi ích của người dân và đất nước.

Lãnh đạo C08 cho rằng việc đào tạo, sát hạch, cấp GPLX đang có nhiều sơ hở, dẫn đến mất trật tự, an toàn giao thông và cần phải có sự thay đổi cơ quan quản lý để kiềm chế, làm giảm tai nạn giao thông, lập lại trật tự giao thông tại VN. Để tiếp nhận nhiệm vụ mới, Bộ Công an đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ , chia sẻ, kết nối với các bộ, ngành trong công tác quản lý với mục tiêu cải cách hành chính, tăng cường tính công khai, minh bạch, giải quyết công việc nhanh chóng, thuận lợi nhất cho người dân.

Ngoài ra, dự thảo luật đã đưa ra đủ các thiết chế để kiểm soát hoạt động của lực lượng CSGT , tránh việc “vừa đá bóng, vừa thổi còi”, trong đó có quy định xử phạt qua hình ảnh và sự giám sát của nhân dân.

Lãnh đạo C08 cũng cho biết sẽ công khai dữ liệu về đào tạo, sát hạch GPLX, thậm chí cả vấn đề tài chính của cơ sở đào tạo. Những giáo viên đào tạo sát hạch sẽ được phân cấp, ai đào tạo mà tài xế ra đường vi phạm giao thông sẽ được công khai, để học viên có thể lựa chọn.