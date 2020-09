‘Bộ nào quản lý cấp Giấy phép lái xe sẽ do Quốc hội quyết định’

Tuy nhiên, đại diện Bộ GTVT cho biết, trong văn bản gửi Bộ Công an để hoàn thiện dự thảo luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) và luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đối với vấn đề đào tạo, sát hạch, cấp GPLX, Bộ GTVT đã thống nhất với Bộ Công an xây dựng thuyết minh 2 phương án theo Nghị quyết 123/NQ-CP, đồng thời thống nhất để Bộ Công an báo cáo Quốc hội phương án 1.

“Bộ GTVT thực hiện đúng Nghị quyết 123 của Chính phủ, là thống nhất đưa nội dung đào tạo sát hạch lái xe sang nội dung của luật Bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Việc cơ quan nào chủ trì quản lý nhà nước về việc này phải chờ Chính phủ và Quốc hội quyết định”, đại diện Bộ GTVT cho biết.

Trước đó, dự thảo tờ trình luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ đã thuyết minh 2 phương án

Phương án 1: vấn đề đào tạo, sát hạch và cấp GPLX thuộc phạm vi điều chỉnh của luật Bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ.

Phương án 2: dự thảo luật Giao thông đường bộ sửa đổi tiếp tục điều chỉnh vấn đề đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe.

Theo Bộ Công an, Bộ GTVT và Bộ Tư pháp đã thống nhất để Bộ Công an báo cáo Quốc hội theo phương án 1, đảm bảo tính hợp lý, đồng bộ và thống nhất, phù hợp các chuẩn mực quốc tế.